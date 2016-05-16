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В Ставрополье придумали, как поддержать предпринимателей

16 мая 2016, 18:28
В Северо-Кавказском Федеральном округе (СКФО) состоялось первое заседание окружного координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Новая организация призвана защищать интересы предпринимателей и выстроить грамотную коммуникацию с властями. На первом заседании, которое прошло в пятигорской резиденции полномочного представителя Президента России, был избран глава совета и определены основные направления работы.

- Принимая во внимание опыт работы подобных советов в других федеральных округах, деятельность совета будет способствовать решению актуальных вопросов взаимодействия бизнеса и государства, включая вопросы выработки заинтересованными сторонами рекомендаций по актуальным вопросам экономического и социального развития регионов округа, - отметил полпред президента РФ в округе Сергей Меликов.

По словам господина Меликова, совет сможет принять участие в разработке и внедрению механизмов по стимулированию предпринимательской активности, развивать государственно-частное партнёрство.

Одной из важных функций совета станет выработка стратегии в подготовке кадров для промышленных предприятий региона.

- В самой деятельности РСПП вопросы образования играют важнейшую роль. РСПП больше решает вопросы, не касающиеся конкретных отраслей или тем более конкретных предприятий, а вопросов предпринимательской деятельности в целом. Любая хозяйственная деятельность невозможна без подготовленных кадров, и здесь на протяжении 25 лет после распада СССР, мы все находимся в поисках оптимальной модели, - рассказал Владимир Гурьянов, избранный на пост председателя совета.

Также в пользу кадрового вопроса в своём докладе высказался проректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Валентин Шипулин. Он отметил позитивный опыт в области взаимодействия крупных предприятий и образовательных учреждений, который имеется в регионе.

Как пример он привёл начавшую работать в этом году кафедру технологических процессов и оборудования аэрозольного производства, созданную совместно СКФУ и ОАО «Арнест». Кафедра занимается подготовкой квалифицированных специалистов для аэрозольной промышленности.

Справка:
Гурьянов Владимир Михайлович. Родился 19 апреля 1974 года в семье инженеров. В 1996 году окончил Ставропольский государственный политехнический институт по специальности экономист. Председатель Совета директоров ОАО «Арнест»,депутат Думы Ставропольского края.

Источник Newstracker.ru

#Желтые новости#Денис Объедкин
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