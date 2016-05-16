В Ставрополье придумали, как поддержать предпринимателей

- В самой деятельности РСПП вопросы образования играют важнейшую роль. РСПП больше решает вопросы, не касающиеся конкретных отраслей или тем более конкретных предприятий, а вопросов предпринимательской деятельности в целом. Любая хозяйственная деятельность невозможна без подготовленных кадров, и здесь на протяжении 25 лет после распада СССР, мы все находимся в поисках оптимальной модели, - рассказал Владимир Гурьянов, избранный на пост председателя совета.