В Ставрополье придумали, как поддержать предпринимателей

Новая организация призвана защищать интересы предпринимателей и выстроить грамотную коммуникацию с властями. На первом заседании, которое прошло в пятигорской резиденции полномочного представителя Президента России, был избран глава совета и определены основные направления работы.
- Принимая во внимание опыт работы подобных советов в других федеральных округах, деятельность совета будет способствовать решению актуальных вопросов взаимодействия бизнеса и государства, включая вопросы выработки заинтересованными сторонами рекомендаций по актуальным вопросам экономического и социального развития регионов округа, - отметил полпред президента РФ в округе Сергей Меликов.
По словам господина Меликова, совет сможет принять участие в разработке и внедрению механизмов по стимулированию предпринимательской активности, развивать государственно-частное партнёрство.
Одной из важных функций совета станет выработка стратегии в подготовке кадров для промышленных предприятий региона.
- В самой деятельности РСПП вопросы образования играют важнейшую роль. РСПП больше решает вопросы, не касающиеся конкретных отраслей или тем более конкретных предприятий, а вопросов предпринимательской деятельности в целом. Любая хозяйственная деятельность невозможна без подготовленных кадров, и здесь на протяжении 25 лет после распада СССР, мы все находимся в поисках оптимальной модели, - рассказал Владимир Гурьянов, избранный на пост председателя совета.
Также в пользу кадрового вопроса в своём докладе высказался проректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Валентин Шипулин. Он отметил позитивный опыт в области взаимодействия крупных предприятий и образовательных учреждений, который имеется в регионе.
Как пример он привёл начавшую работать в этом году кафедру технологических процессов и оборудования аэрозольного производства, созданную совместно СКФУ и ОАО «Арнест». Кафедра занимается подготовкой квалифицированных специалистов для аэрозольной промышленности.
Справка:
Гурьянов Владимир Михайлович. Родился 19 апреля 1974 года в семье инженеров. В 1996 году окончил Ставропольский государственный политехнический институт по специальности экономист. Председатель Совета директоров ОАО «Арнест»,депутат Думы Ставропольского края.