Уфимка Анастасия Мамяшева получила полмиллиона благодаря зрителям

Posted 15 мая 2016, 14:12
Published 15 мая 2016, 14:12
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
Победитель I Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова 15-летний Даниэль Лозакович из Швеции выиграл уникальный инструмент – скрипку работы мастера Carlo Guiseppe Oddone. Она была выпущена в 1895 году и куплена за 100 тысяч евро, хотя ее стоимость оценивается значительно выше.
Вторую премию жюри решило присудить сразу двум музыкантам – венгерской скрипачке Агнеш Лангер и японке Маи Судзуки. Третья премия досталась Леониду Железному из России.
Благодаря поддержке зрителей приза зрительских симпатий в размере 500 тысяч рублей удостоилась Анастасия Мамяшева из Уфы.
Премии «Надежда» из рук учредителя фонда Мустая Карима Тимербулата Каримова получили Мария Лундина и Анастасия Мамяшева.
На церемонии награждения глава Башкирии Рустэм Хамитов поблагодарил Владимира Спивакова за оказанную честь и предложил провести второй конкурс через два года, в 2018 году, в Уфе. Владимир Спиваков сказал, что конкурс стал событием мирового значения и выразил сердечную благодарность уфимским зрителям за их любовь к музыке.
Во втором отделении гала-концерта за дирижерский пульт встанет сам маэстро.
Первый международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова проводится при поддержке главы Башкирии и минкультуры РФ.