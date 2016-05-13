Мария Лапук: "Башкирия очень классная с точки зрения навыков общения с людьми"

Доброта, искренность и ум этой молодой красавицы поражает. Она разбирается не только в своем направлении, но и неплохо владеет информацией о стартапах, о инновациях. Девушка поделилась своим мнением о стартапах и стартаперах Башкирии, о будущем.
Вырвано из контекста.
Мария Лапук:
- Большого потока стартапов из Уфы нет.
- Много башкирских айтишников уезжает в Москву.
- Уфа не интегрирована в общий венчурный рынок, сюда не приезжают инвесторы в большом масштабе.
- Мужчины более рискованные и смелые.
- Когда люди слышат мое имя и фамилию, то очень удивляются, что я из Уфы. Они привыкли слышать более необычные имена.
- Башкирия очень классная - с точки зрения навыков общения с людьми.
- Я люблю работать с утра, потому что после 7 вечера мой мозг отключается.
- Классно переезжать, путешествовать - это очень сильно расширяет кругозор.
- Я хочу коротать старость около моря.
- Старость - это такая далекая история, я подумаю об этом чуть позже.