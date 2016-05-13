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Мария Лапук: "Башкирия очень классная с точки зрения навыков общения с людьми"

13 мая 2016, 15:45
Мария Лапук уехала из Уфы в Москву и построила карьеру успешного специалиста в области PR. Мария работала в крупных компаниях, таких как МТС, Одноклассники, Фонд Развития Интернет-Инициатив. Сейчас девушка находится в свободном плаванье и в поиске интересных проектов. Медиакорсеть записала видеоинтервью с Марией.

Доброта, искренность и ум этой молодой красавицы поражает. Она разбирается не только в своем направлении, но и неплохо владеет информацией о стартапах, о инновациях. Девушка поделилась своим мнением о стартапах и стартаперах Башкирии, о будущем.

Вырвано из контекста.

Мария Лапук:

- Большого потока стартапов из Уфы нет.

- Много башкирских айтишников уезжает в Москву.

- Уфа не интегрирована в общий венчурный рынок, сюда не приезжают инвесторы в большом масштабе.

- Мужчины более рискованные и смелые.

- Когда люди слышат мое имя и фамилию, то очень удивляются, что я из Уфы. Они привыкли слышать более необычные имена.

- Башкирия очень классная - с точки зрения навыков общения с людьми.

- Я люблю работать с утра, потому что после 7 вечера мой мозг отключается.

- Классно переезжать, путешествовать - это очень сильно расширяет кругозор.

- Я хочу коротать старость около моря.

- Старость - это такая далекая история, я подумаю об этом чуть позже.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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