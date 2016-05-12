В Уфе названы имена четырех финалистов международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова

- Для меня огромная честь быть в прекрасном городе Уфе, приветствовать замечательного маэстро Владимира Спивакова и его коллег - членов жюри его прекрасного конкурса. Уровень высочайший, - сказал Эдуард Вульфсон. - Я знаю, что Владимир Теодорович родился в Уфе и это очень трогательно и волнительно для меня. Огромная честь поддержать замечательных пианистов, которые с таким большим энтузиазмом поддерживают прекрасных будущих маэстро, - подчеркнул гость из Женевы.