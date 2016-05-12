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Posted 12 мая 2016, 17:39

Published 12 мая 2016, 17:39

Modified 10 ноября 2022, 18:38

Updated 10 ноября 2022, 18:38

В Уфе названы имена четырех финалистов международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова

12 мая 2016, 17:39
Председатель жюри I Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова Михаил Копельман огласил имена четырех финалистов. В финал прошли Леонид Железный (Россия), Маи Судзуки (Япония), Агнеш Лангер (Венгрия) и самый юный участник Конкурса Даниэль Лозакович (Швеция).

- Уровень, действительно, замечательный. К сожалению, мы не можем всех пропустить на финал», - отметил Михаил Копельман.

По словам Владимира Спивакова, помимо четырех заявленных премий, жюри приготовило еще две специальные премии «Надежда». Результаты будут озвучены на Гала-концерте Конкурса 15 мая. Маэстро также представил своего друга, мецената из Женевы Эдуарда Вульфсона.

- Он приготовил свою личную премию пианистам, которые помогали держать наш прекрасный уровень на этом конкурсе, - сказал Владимир Спиваков. Специальной премиии были удостоены пианисты Анна Тамаркина, Наталья Игумнова, Зоя Аболиц и Сергей Безродный.

- Для меня огромная честь быть в прекрасном городе Уфе, приветствовать замечательного маэстро Владимира Спивакова и его коллег - членов жюри его прекрасного конкурса. Уровень высочайший, - сказал Эдуард Вульфсон. - Я знаю, что Владимир Теодорович родился в Уфе и это очень трогательно и волнительно для меня. Огромная честь поддержать замечательных пианистов, которые с таким большим энтузиазмом поддерживают прекрасных будущих маэстро, - подчеркнул гость из Женевы.

Финал конкурса состоится 14 мая в ГКЗ «Башкортостан». 4 финалиста исполнят один из скрипичных концертов композиторов XIX-XX в сопровождении Национального симфонического оркестра Башкирии при участии солистов и концертмейстеров Национального филармонического оркестра России. За пультом – приглашенный дирижер Михаил Гертс. Начало концерта в 18:00.

Леонид Железный (Россия)

Маи Судзуки (Япония)

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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