В Уфе названы имена четырех финалистов международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова

Posted 12 мая 2016, 17:39
Published 12 мая 2016, 17:39
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
- Уровень, действительно, замечательный. К сожалению, мы не можем всех пропустить на финал», - отметил Михаил Копельман.
По словам Владимира Спивакова, помимо четырех заявленных премий, жюри приготовило еще две специальные премии «Надежда». Результаты будут озвучены на Гала-концерте Конкурса 15 мая. Маэстро также представил своего друга, мецената из Женевы Эдуарда Вульфсона.
- Он приготовил свою личную премию пианистам, которые помогали держать наш прекрасный уровень на этом конкурсе, - сказал Владимир Спиваков. Специальной премиии были удостоены пианисты Анна Тамаркина, Наталья Игумнова, Зоя Аболиц и Сергей Безродный.
- Для меня огромная честь быть в прекрасном городе Уфе, приветствовать замечательного маэстро Владимира Спивакова и его коллег - членов жюри его прекрасного конкурса. Уровень высочайший, - сказал Эдуард Вульфсон. - Я знаю, что Владимир Теодорович родился в Уфе и это очень трогательно и волнительно для меня. Огромная честь поддержать замечательных пианистов, которые с таким большим энтузиазмом поддерживают прекрасных будущих маэстро, - подчеркнул гость из Женевы.
Финал конкурса состоится 14 мая в ГКЗ «Башкортостан». 4 финалиста исполнят один из скрипичных концертов композиторов XIX-XX в сопровождении Национального симфонического оркестра Башкирии при участии солистов и концертмейстеров Национального филармонического оркестра России. За пультом – приглашенный дирижер Михаил Гертс. Начало концерта в 18:00.
Леонид Железный (Россия)
Маи Судзуки (Япония)