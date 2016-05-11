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Posted 11 мая 2016, 09:53

Published 11 мая 2016, 09:53

Modified 10 ноября 2022, 18:38

Updated 10 ноября 2022, 18:38

В Уфе появится памп-трек для велосипедистов

11 мая 2016, 09:53
На территории Центра детского творчества «Глобус» на улице Комсомольской, 79 скоро появится памп-трек. Это особая специальная велосипедная трасса, представляющая собой череду ям, кочек и контруклонов.

Открыть трассу планируется в мае-июне этого года. Ее общая протяженность составит 160 метров. Максимальная высота фигур будет не больше одного метра. Основание горок и виражей будет сделано из глины, покрытие из – трамбованной глины. Повороты покроют асфальтом.

— Пока не решен вопрос с раздевалкой, — рассказал «Медиакорсети» коммерческий директор компании, построившей памп-трек. — В центр детского творчества нас не пускают, говорят у них все там занято. Но надеемся, мы эту проблему решим, и в скором времени начнем работу.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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