В Уфе появится памп-трек для велосипедистов

Posted 11 мая 2016, 09:53
Published 11 мая 2016, 09:53
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
Открыть трассу планируется в мае-июне этого года. Ее общая протяженность составит 160 метров. Максимальная высота фигур будет не больше одного метра. Основание горок и виражей будет сделано из глины, покрытие из – трамбованной глины. Повороты покроют асфальтом.
— Пока не решен вопрос с раздевалкой, — рассказал «Медиакорсети» коммерческий директор компании, построившей памп-трек. — В центр детского творчества нас не пускают, говорят у них все там занято. Но надеемся, мы эту проблему решим, и в скором времени начнем работу.