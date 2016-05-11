В Уфе появится памп-трек для велосипедистов

— Пока не решен вопрос с раздевалкой, — рассказал «Медиакорсети» коммерческий директор компании, построившей памп-трек. — В центр детского творчества нас не пускают, говорят у них все там занято. Но надеемся, мы эту проблему решим, и в скором времени начнем работу.