В Уфе хозяина фирмы потребовали снести незаконное строение

Камнем преткновения между обществом «Весла» и прокурорами стал участок в шесть соток. Он находится по улице Российской рядом с домом №37. Предприятие, не имея на то законных оснований, возвело на земле павильон. Это был не простой киоск, а трехэтажное капитальное строение.