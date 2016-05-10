В Уфе хозяина фирмы потребовали снести незаконное строение

Posted 10 мая 2016, 11:24
Published 10 мая 2016, 11:24
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
Камнем преткновения между обществом «Весла» и прокурорами стал участок в шесть соток. Он находится по улице Российской рядом с домом №37. Предприятие, не имея на то законных оснований, возвело на земле павильон. Это был не простой киоск, а трехэтажное капитальное строение.
Прокуратура узнала про это и тут же возбудила административное дело на компанию. Статья, которую вменяют ООО «Весла» - это «Строительство капитальных объектов без соответствующего разрешения». В итоге руководителю предприятия придется выплатить штраф в 500 тысяч рублей и снести незаконную постройку, сообщили в прокуратуре Башкирии. Причем узаконить павильон задним числом невозможно.