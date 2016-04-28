mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 апреля 2016, 09:03

Published 28 апреля 2016, 09:03

Modified 10 ноября 2022, 18:38

Updated 10 ноября 2022, 18:38

В Башкирии, в Агидели, открыли мемориал героям Чернобыля

28 апреля 2016, 09:03
В башкирском городе Агидель появился мемориал героям Чернобыля. Его открыли 26 апреля в 30-ю годовщину трагедии на АЭС. В ликвидации последствий самой страшной техногенной катастрофы XX века принимали участие более 100 агидельцев, в основной массе - водители автотранспортного предприятия и сотрудники отдела рабочего снабжения Управления строительства БашАЭС.

Идея установить памятник ликвидаторам родилась много лет назад. На круглых столах и собраниях с участием «чернобыльцев» обсуждали возможность создания мемориала. Однако в городе с высоким уровнем безработицы и дефицитным бюджетом всегда находились более насущные проблемы, которые отодвигали этот момент на неопределенный срок. В год 30-летия чернобыльской трагедии в администрации Агидели решили, что оттягивать далее невозможно.

– Мы обращались к предпринимателям города и через городскую газету к жителям, чтобы помогли собрать необходимую сумму, - отметил глава администрации Агидели Олег Крысин. - Но решением проблемы стал проект «Единой России» «Реальные дела», в рамках которого Агидели были выделены средства в размере 238 тысяч рублей.

Свой вклад в софинансирование мероприятия по установке памятника «чернобыльцам» внесли также депутат Госдумы Владимир Поцяпун, депутат Госсобрания Башкирии Булат Юмадилов, концерн «Росэнергоатом» и Московская городская общественная организация «Солдаты Чернобыля».

Гранитную стелу с надписью «Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» установили в парке Победы – она стала частью мемориального комплекса, объединяющего памятники героям Великой Отечественной войны, труженикам тыла, воинам-интернационалистам.

В Уфе общественники также предлагали установить памятник, но реализовать идею пока так и не удалось. В день 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в столице Башкирии возложили цветы к камню, который установлен в сквере возле ДК "Химик" на месте будущего памятника героям-чернобыльцам.

;

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика