В Башкирии, в Агидели, открыли мемориал героям Чернобыля

Posted 28 апреля 2016, 09:03
Published 28 апреля 2016, 09:03
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
Идея установить памятник ликвидаторам родилась много лет назад. На круглых столах и собраниях с участием «чернобыльцев» обсуждали возможность создания мемориала. Однако в городе с высоким уровнем безработицы и дефицитным бюджетом всегда находились более насущные проблемы, которые отодвигали этот момент на неопределенный срок. В год 30-летия чернобыльской трагедии в администрации Агидели решили, что оттягивать далее невозможно.
– Мы обращались к предпринимателям города и через городскую газету к жителям, чтобы помогли собрать необходимую сумму, - отметил глава администрации Агидели Олег Крысин. - Но решением проблемы стал проект «Единой России» «Реальные дела», в рамках которого Агидели были выделены средства в размере 238 тысяч рублей.
Свой вклад в софинансирование мероприятия по установке памятника «чернобыльцам» внесли также депутат Госдумы Владимир Поцяпун, депутат Госсобрания Башкирии Булат Юмадилов, концерн «Росэнергоатом» и Московская городская общественная организация «Солдаты Чернобыля».
Гранитную стелу с надписью «Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» установили в парке Победы – она стала частью мемориального комплекса, объединяющего памятники героям Великой Отечественной войны, труженикам тыла, воинам-интернационалистам.
В Уфе общественники также предлагали установить памятник, но реализовать идею пока так и не удалось. В день 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в столице Башкирии возложили цветы к камню, который установлен в сквере возле ДК "Химик" на месте будущего памятника героям-чернобыльцам.
;