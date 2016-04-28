В Башкирии, в Агидели, открыли мемориал героям Чернобыля

Идея установить памятник ликвидаторам родилась много лет назад. На круглых столах и собраниях с участием «чернобыльцев» обсуждали возможность создания мемориала. Однако в городе с высоким уровнем безработицы и дефицитным бюджетом всегда находились более насущные проблемы, которые отодвигали этот момент на неопределенный срок. В год 30-летия чернобыльской трагедии в администрации Агидели решили, что оттягивать далее невозможно.