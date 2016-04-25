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Posted 25 апреля 2016, 14:16

Published 25 апреля 2016, 14:16

Modified 10 ноября 2022, 18:38

Updated 10 ноября 2022, 18:38

Владимир Путин ответил жителю Башкирии на вопрос про «Бессмертный полк»

25 апреля 2016, 14:16
Сегодня в Йошкар-Оле проходило пленарное заседание межрегионального форума Общероссийского народного фронта «Форум действий. Регионы». На нем президент России Владимир Путин встретился с его участниками. В ходе общения с главой государства свой вопрос задал ему и житель города Октябрьский Александр Юдин. Он спросил Владимира Путина, станет ли шествие «Бессмертный полк» традицией и будет ли президент страны участвовать в нем в этом году.

Александр Юдин – правнук участника Великой отечественной войны. Вначале он высказался о самой акции «Бессмертный полк»:

- Я считаю, что мы сегодня должны помнить каждый день (войны – прим.) и никогда не забывать героический подвиг наших предков. Очень было приятно, что Вы тоже лично приняли участие в прошлом году в этой акции. Но станет ли шествие «Бессмертный полк» в России традиционной народной частью парада Победы? И примете ли вы в нем участие в этом году?

На что президент России Владимир Путин сначала немного порассуждал:

- Я полностью согласен с вашими оценками. И дело не в каком-то общенациональном снобизме, когда мы говорим о победе страны во второй мировой войне и в Великой отечественной войне.

Это вопрос абсолютно принципиальный и содержательный. Прежде всего, мы вправе гордиться тем, что сделано нашими предками и нашей страной. Без знания истории невозможно выстроить свои отношения с будущим. И второе – но не менее важное и не менее актуальное. Когда мы вспоминаем об этих героических и трагических годах, мы должны сделать всё для того, чтобы ничего подобного в истории нашей страны, в истории всего человечества не повторилось.

А потом ответил на вопросы Юдина:

- Инициатива "Бессмертный полк" родилась изнутри, из народа. Я, например, в прошлом году принял решение участвовать в нем в самый последний момент.

Но мне бы не хотелось, чтобы то, что идет от сердца каждого человека, было забюрокрачено. Сердцем я всегда в Бессмертном полку. Сердцем я буду с теми, кто пройдет по городам, поселкам с портретами предков и скажут им «Спасибо», до земли поклонятся тем, кто грудью встал на защиту своего Отечества. Что касается моего участия в шествии в этом году, у меня довольно насыщенный график, всё будет зависть от него.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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