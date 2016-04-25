Владимир Путин ответил жителю Башкирии на вопрос про «Бессмертный полк»

Но мне бы не хотелось, чтобы то, что идет от сердца каждого человека, было забюрокрачено. Сердцем я всегда в Бессмертном полку. Сердцем я буду с теми, кто пройдет по городам, поселкам с портретами предков и скажут им «Спасибо», до земли поклонятся тем, кто грудью встал на защиту своего Отечества. Что касается моего участия в шествии в этом году, у меня довольно насыщенный график, всё будет зависть от него.