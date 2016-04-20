Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре пяти человек

Следственный комитет Башкирии, по результатам доследственной проверки, возбудил уголовное дело по факту гибели семьи из Бакалинского района. Правоохранители считают, что имело место причинение смерти по неосторожности.

Напомним, сегодня ночью в селе Килеево Бакалинского района Башкирии вспыхнул частный дом. В результате пожара погибла семья из пяти человек, трое из которых дети. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Следователи до сих пор работают на месте трагедии, проводят оперативно-розыскные мероприятия, ищут лиц, которые, возможно, могут быть причастны к пожару.