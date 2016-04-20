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Posted 20 апреля 2016, 07:42

Published 20 апреля 2016, 07:42

Modified 10 ноября 2022, 18:38

Updated 10 ноября 2022, 18:38

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре пяти человек

20 апреля 2016, 07:42
Следственный комитет Башкирии, по результатам доследственной проверки, возбудил уголовное дело по факту гибели семьи из Бакалинского района. Правоохранители считают, что имело место причинение смерти по неосторожности.

Напомним, сегодня ночью в селе Килеево Бакалинского района Башкирии вспыхнул частный дом. В результате пожара погибла семья из пяти человек, трое из которых дети. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Следователи до сих пор работают на месте трагедии, проводят оперативно-розыскные мероприятия, ищут лиц, которые, возможно, могут быть причастны к пожару.

#Происшествия#Новости
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