Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре пяти человек

Posted 20 апреля 2016, 07:42
Published 20 апреля 2016, 07:42
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
Напомним, сегодня ночью в селе Килеево Бакалинского района Башкирии вспыхнул частный дом. В результате пожара погибла семья из пяти человек, трое из которых дети. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Следователи до сих пор работают на месте трагедии, проводят оперативно-розыскные мероприятия, ищут лиц, которые, возможно, могут быть причастны к пожару.