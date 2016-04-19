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Posted 19 апреля 2016, 09:54

Published 19 апреля 2016, 09:54

Modified 10 ноября 2022, 18:38

Updated 10 ноября 2022, 18:38

В Уфе мужчина пытался сбыть пять килограмм наркотиков

19 апреля 2016, 09:54
Прокуроры Уфы обвиняют 26-летнего Дениса Головашева в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Мужчина повелся на сомнительную вакансию «Курьера» в интернете.

Денис Головашев, согласно «должностной инструкции», должен был фасовать зелье и закладывать в тайники. Получал он по 200 рублей за каждый заклад. "Работу" молодой человек нашел через объявления в Интернете в сентябре прошлого года.

- В ноябре прошлого года фигуранту дела сообщили о расположенной в гаражном кооперативе крупной партии синтетического наркотика. После того, как обвиняемый забрал более 5 кг запрещенного вещества, он был задержан полицейскими, – сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Курьера досмотрели и изъяли еще 10 г наркотиков, а в месте закладки разовую дозу психоактивного вещества. Вину мужчина признал. Сейчас все материалы, в том числе и в отношении его сообщника, направлены в суд.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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