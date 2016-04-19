В Уфе мужчина пытался сбыть пять килограмм наркотиков

Posted 19 апреля 2016, 09:54
Published 19 апреля 2016, 09:54
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
Денис Головашев, согласно «должностной инструкции», должен был фасовать зелье и закладывать в тайники. Получал он по 200 рублей за каждый заклад. "Работу" молодой человек нашел через объявления в Интернете в сентябре прошлого года.
- В ноябре прошлого года фигуранту дела сообщили о расположенной в гаражном кооперативе крупной партии синтетического наркотика. После того, как обвиняемый забрал более 5 кг запрещенного вещества, он был задержан полицейскими, – сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Курьера досмотрели и изъяли еще 10 г наркотиков, а в месте закладки разовую дозу психоактивного вещества. Вину мужчина признал. Сейчас все материалы, в том числе и в отношении его сообщника, направлены в суд.