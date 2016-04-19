Ушел из жизни автор герба Республики Башкортостан Фазлетдин Ислахов

Posted 19 апреля 2016, 12:20
Published 19 апреля 2016, 12:20
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
Основное направление в творчестве Фазлетдина Ислахова - книжная графика. Он оформил свыше 200 книг, в том числе «Ҡөрьән-Кәрим» (Коран). Разработал эскизы многих нагрудных знаков, эмблему к 250-летию со дня рождения Салавата Юлаева.
А в 1993 году принял участие в конкурсе на лучший проект государственного герба Республики Башкортостан, где его работа была признана лучшей из 40 представленных проектов. Так он вошел в историю республики.
Родился Фазлетдин Ислахов 17 июня 1944 года в деревне Мунасово Белокатайского района. Окончил Яныбаевскую среднюю школу, там же преподавал рисование и черчение. В 1962 году поступил учиться в Уфимское училище искусств. Через год был призван в армию. После завершения военной службы продолжил учебу. В 1969 году министерством культуры РБ направлен в Баймак на должность художника народного театра, там же преподавал в училище №39 эстетику, черчение, спецрисование.
Затем Фазлетдин Фаррахович работал старшим художником-рекламистом в кинотеатрах «Родина» и «Искра», художником республиканской газеты «Совет Башкортостаны», ведущим художником в Башкирском книжном издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой.
- Министерство культуры республики выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного, - сказали в пресс-службе минкультуры.