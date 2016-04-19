Ушел из жизни автор герба Республики Башкортостан Фазлетдин Ислахов

Родился Фазлетдин Ислахов 17 июня 1944 года в деревне Мунасово Белокатайского района. Окончил Яныбаевскую среднюю школу, там же преподавал рисование и черчение. В 1962 году поступил учиться в Уфимское училище искусств. Через год был призван в армию. После завершения военной службы продолжил учебу. В 1969 году министерством культуры РБ направлен в Баймак на должность художника народного театра, там же преподавал в училище №39 эстетику, черчение, спецрисование.