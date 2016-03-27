В Уфе соберутся мэры российских городов и бывших столиц советских республик

Posted 27 марта 2016, 13:38
Published 27 марта 2016, 13:38
Modified 10 ноября 2022, 18:39
Updated 10 ноября 2022, 18:39
- Уфа стала узнаваемым городом, просто так не дают такую высокую трибуну, - порадовался мэр столицы Башкирии Ирек Ялалов на аппаратном совещании. – Сразу два мероприятия в течение трех дней, приедут десятки мэров. Тема – лучшие муниципальные практики, а у Уфы их 25.
Уфимский градоначальник заранее попросил СМИ «не заниматься самобичеванием, как тяжело и плохо жить».
- Иногда есть и позитивные моменты, - сказал г-н Ялалов.
Предполагается, что руководителям российских городов покажут лучшие стройки, объекты ЖКХ, социальную систему и образовательные проекты.