В Уфе соберутся мэры российских городов и бывших столиц советских республик

С 15 по 17 июня в уфимском Конгресс-Холле пройдут заседания правления Союза российских городов и IV форум лучших муниципальных практик, где мэры 91 российского города поделятся лучшими наработками и опытом своих муниципалитетов. В эти же дни здесь пройдет заседание международной ассоциации городов, объединяющей столицы республик Советского Союза.

- Уфа стала узнаваемым городом, просто так не дают такую высокую трибуну, - порадовался мэр столицы Башкирии Ирек Ялалов на аппаратном совещании. – Сразу два мероприятия в течение трех дней, приедут десятки мэров. Тема – лучшие муниципальные практики, а у Уфы их 25. Уфимский градоначальник заранее попросил СМИ «не заниматься самобичеванием, как тяжело и плохо жить». - Иногда есть и позитивные моменты, - сказал г-н Ялалов. Предполагается, что руководителям российских городов покажут лучшие стройки, объекты ЖКХ, социальную систему и образовательные проекты.