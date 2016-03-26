В Уфе в религиозной сексте от бычьего цепня лечили наркотиками и избиением ремнем

Posted 26 марта 2016, 18:26
Published 26 марта 2016, 18:26
Modified 10 ноября 2022, 18:39
Updated 10 ноября 2022, 18:39
Организация называлась «Центр» и была, по сути, распространенной в Казахстане сектой «Путь предков» («Ата Жолы»), деятельность которых запрещена в России. Последователи этого псевдорелигиозного объединения избивают себя ремнями, надеясь таким образом закалить тело и душу и излечиться от всех болезней. Гульнур Губайдуллина наняла персонал, в задачу которых входило дурить наивных уфимцев. Так, обратившихся в центр страждущих сначала опаивали наркотиком, выжатым из определенного растения, а потом внушали им, что они и их близкие страдают от вымышленных недугов и прохаживались по телу плетками. В центре поощрялось, чтобы адепт являлся на садистские игрища как можно чаще и приводил с собой друзей, родственников и знакомых.
И это при том, что гуру садистского культа не имели медицинского образования и могли мазохистскими процедурами причинить существенный вред здоровью своих последователей. Под действием наркотиков с посетителями проводили якобы религиозные обряды, заставляли их общаться с «предками», а потом манипулировали их сознанием, подчиняли и себе и в итоге вытягивали из них деньги.
Четверых уфимцев г-жа Губайдуллина призывала отказаться от своих родителей, детей, близких ради служения «высшей идее». А двоим местным жителям, которые якобы заболели бычьим цепнем, пыталась «впарить» за 10 тысяч 300 рублей пищевую добавку фирмы «Coral» под видом суперэффективного лекарства от поселившихся в их кишечнике паразита. Надо ли говорить, что никого бычьего цепня в животе у несчастных не заводилось?
Следствие считает пострадавшими от деятельности Гульнур Губайдуллиной шестерых жителей столицы Башкирии. Причем четверо из них, до сих пор одурманенные наркотиком, не считают себя потерпевшими и, в силу болезни, полагают, что манипуляции ремнем им помогают. Медицинская экспертиза уже установила, что психике этих людей нанесен тяжкий вред в форме зависимого расстройства личности.
Как сообщили в следственном комитете Башкортостана, оборотистой даме предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного законодательства – за мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В случае, если суд признает женщину виновной, ей, по совокупности статей, грозит до 10 лет лишения свободы.