В Уфе в религиозной сексте от бычьего цепня лечили наркотиками и избиением ремнем

Организация называлась «Центр» и была, по сути, распространенной в Казахстане сектой «Путь предков» («Ата Жолы»), деятельность которых запрещена в России. Последователи этого псевдорелигиозного объединения избивают себя ремнями, надеясь таким образом закалить тело и душу и излечиться от всех болезней. Гульнур Губайдуллина наняла персонал, в задачу которых входило дурить наивных уфимцев. Так, обратившихся в центр страждущих сначала опаивали наркотиком, выжатым из определенного растения, а потом внушали им, что они и их близкие страдают от вымышленных недугов и прохаживались по телу плетками. В центре поощрялось, чтобы адепт являлся на садистские игрища как можно чаще и приводил с собой друзей, родственников и знакомых.