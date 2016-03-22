Родные покончившего с жизнью Андрея Шлычкова считают, что солдата убили офицеры

- А на самом деле его избивали офицеры, - уверены близкие юноши. - Некоторые офицеры в этой части злоупотребляют спиртным, а потом занимаются рукоприкладством в отношении солдат-срочников. Про Андрея сказали, что он повесился, а на самом деле его убили, а потом повесили. Все это рассказали ребята, служившие вместе с ним.