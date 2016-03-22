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Posted 21 марта 2016, 21:05

Published 21 марта 2016, 21:05

Modified 10 ноября 2022, 18:39

Updated 10 ноября 2022, 18:39

Родные покончившего с жизнью Андрея Шлычкова считают, что солдата убили офицеры

21 марта 2016, 21:05
Родственники погибшего солдата Андрея Шлычков, призвавшегося в декабре 2015 года из Мелеуза в воинскую часть № 12128 в поселке Тоцкое Оренбургской области, начали сбор подписей под обращением к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой инициировать расследования гибели парня.

- В начале марта 2016 года его не стало. На сегодняшний день из части нет заключения о смерти, по версии части в устной форме - суицид. При вскрытии гроба матерью, на теле солдата обнаружены многочисленные видимые побои, синяки, спина разодрана. Мать, воспитывавшая единственного сына одна, сделала независимую судмедэкспертизу, ждем результаты, - сообщается в пояснительной записке к петиции.

По словам родных, Андрей, за три месяца службы два раза был в госпитале, утверждая, что простыл.

- А на самом деле его избивали офицеры, - уверены близкие юноши. - Некоторые офицеры в этой части злоупотребляют спиртным, а потом занимаются рукоприкладством в отношении солдат-срочников. Про Андрея сказали, что он повесился, а на самом деле его убили, а потом повесили. Все это рассказали ребята, служившие вместе с ним.

В воинской части считают, что солдат повесился «из-за девушки». Родные в это не верят и добиваются расследования. Поселок Тоцкое «прославился» смертями солдат, которые объясняются суицидами.

В Башвоенкомате сообщили, что пока никаких мер принимать не будут, так как ожидают документы о расследовании из Центрального военного округа.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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