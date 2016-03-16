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Posted 16 марта 2016, 03:55

Published 16 марта 2016, 03:55

Modified 10 ноября 2022, 18:39

Updated 10 ноября 2022, 18:39

В Уфе выросли показатели рождаемости и смертности

16 марта 2016, 03:55
За 2015 года численность постоянного населения Уфы выросла 5546 человек. По предварительным данным Росстата, на 1 января этого года численность населения столицы республики составила 1 120 587 человек. По данным, озвученным на оперативном совещании в городской администрации начальником отдела госстатистики Оксаной Даяновой, столица Башкирии смогла сохранить рост рождаемости – в 2015 году в Уфе родилось на 223 ребенка больше, чем в 2014.

Однако, и смертность увеличилась на 1,5 процента – в минувшем году количество умерших оказалось на 192 человека больше, чем в предыдущем. К слову, в минувшем году во всех городах-миллионниках был зафиксирован прирост населения. По демографической ситуации столица Башкирии оказалась на пятом месте, по рождаемости Уфа заняла второе место после Казани, а по уровню смерти оказалась на четвертом строчке.

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