В Уфе выросли показатели рождаемости и смертности

Однако, и смертность увеличилась на 1,5 процента – в минувшем году количество умерших оказалось на 192 человека больше, чем в предыдущем. К слову, в минувшем году во всех городах-миллионниках был зафиксирован прирост населения. По демографической ситуации столица Башкирии оказалась на пятом месте, по рождаемости Уфа заняла второе место после Казани, а по уровню смерти оказалась на четвертом строчке.