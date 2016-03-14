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Posted 14 марта 2016, 06:26

Published 14 марта 2016, 06:26

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

Двое жителей Башкирии, желая ночью покататься, угнали машину у гостя из Татарстана

14 марта 2016, 06:26
На днях у 48-летнего жителя Татарстана угнали машину, когда он гостил у друзей в деревне Новый Янзгит Краснокамского района республики. Наутро после застолья мужчина не обнаружил свое авто у дома и обратился в полицию. Выяснилось, что машину угнали родственники тех самых друзей – 22-летний парень и 20-летняя девушка. Свой поступок парочка объяснила желанием «покататься по ночной деревне». Правда в разгар прогулки в баке закончился бензин, молодые люди бросили машину и пришли домой уже пешком. В отношении горе-угонщиков возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
На днях у 48-летнего жителя Татарстана угнали машину, когда он гостил у друзей в деревне Новый Янзгит Краснокамского района республики. Наутро после застолья мужчина не обнаружил свое авто у дома и обратился в полицию. Выяснилось, что машину угнали родственники тех самых друзей – 22-летний парень и 20-летняя девушка. Свой поступок парочка объяснила желанием «покататься по ночной деревне». Правда в разгар прогулки в баке закончился бензин, молодые люди бросили машину и пришли домой уже пешком. В отношении горе-угонщиков возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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