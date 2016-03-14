Двое жителей Башкирии, желая ночью покататься, угнали машину у гостя из Татарстана

На днях у 48-летнего жителя Татарстана угнали машину, когда он гостил у друзей в деревне Новый Янзгит Краснокамского района республики. Наутро после застолья мужчина не обнаружил свое авто у дома и обратился в полицию. Выяснилось, что машину угнали родственники тех самых друзей – 22-летний парень и 20-летняя девушка. Свой поступок парочка объяснила желанием «покататься по ночной деревне». Правда в разгар прогулки в баке закончился бензин, молодые люди бросили машину и пришли домой уже пешком. В отношении горе-угонщиков возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

На днях у 48-летнего жителя Татарстана угнали машину, когда он гостил у друзей в деревне Новый Янзгит Краснокамского района республики. Наутро после застолья мужчина не обнаружил свое авто у дома и обратился в полицию. Выяснилось, что машину угнали родственники тех самых друзей – 22-летний парень и 20-летняя девушка. Свой поступок парочка объяснила желанием «покататься по ночной деревне». Правда в разгар прогулки в баке закончился бензин, молодые люди бросили машину и пришли домой уже пешком. В отношении горе-угонщиков возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».