Рейсы в Москву теперь обслуживают в обоих терминалах уфимского аэропорта

Теперь пассажиры рейсов авиакомпаний S7 Airlines и «Уральские авиалинии» проходят процедуру регистрации и вылетают из второго (международного) терминала уфимского аэропорта. Это связано с текущей реконструкцией здания внутренних авиалиний. Проект позволит повысить его пропускную способность в два раза — с 600 до 1200 человек в час. Ввод нового внутреннего терминала в эксплуатацию планируется на 2019 год.

- Мы готовимся к высокому сезону и ожидаем рост внутреннего пассажиропотока на 15-20 процентов. Перевод части рейсов в терминал №2 позволит успешно освоить этот объем, обеспечив при этом максимальное удобство для пассажиров, — пояснили в пресс-службе уфимского аэропорта. В здании второго терминала для пассажиров переведенных рейсов работает выделенная стойка бизнес-регистрации и зал повышенной комфортности, услугами которого могут воспользоваться пассажиры бизнес-класса, владельцы карт лояльности авиакомпаний и карт Priority Pass и Diners Club. С марта во втором терминале МАУ обслуживают рейсы по маршруту Уфа-Москва (Домодедово) №№ S7-92, S7-96, S7-98, S7-4576, U6-376, U6-562 и U6-4092 авиакомпаний S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Частота вылетов – до пяти рейсов в день. Время отправления воздушных судов 06:55, 07:30, 16:25, 17:25 и 22:25. Встречать прибывающих в Уфу пассажиров авиакомпаний S7 Airlines и «Уральские авиалинии» будут по-прежнему в зале прилета первого (российского) терминала МАУ. Рейсы по внутрироссийским направлениям других авиакомпаний продолжают обслуживать также в терминале № 1 МАУ. На любые вопросы авиапутешественников готовы ответить по телефону круглосуточной справочной международного аэропорта “Уфа” 8-800-200-66-02.