mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2016, 01:49

Published 1 марта 2016, 01:49

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

Аферистка из Башкирии вынудила знакомого взять кредит и лишила его 20 тыс рублей

1 марта 2016, 01:49
29-летня жительница Стерлитамака Людмила Козлова признана виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину. В июле 2015 года Козлова предложила знакомому взять кредит в ООО «Касса №1» и сразу же его погасить, создав хорошую кредитную историю. Мужчина согласился, оформил потребительский кредит и перевел аферистке на банковскую карту 20 тысяч рублей для его погашения. Но дама своего обещания не выполнила и потратила деньги по своему усмотрению. В итоге Стерлитамакский городской суд приговорил горожанку к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
29-летня жительница Стерлитамака Людмила Козлова признана виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину. В июле 2015 года Козлова предложила знакомому взять кредит в ООО «Касса №1» и сразу же его погасить, создав хорошую кредитную историю. Мужчина согласился, оформил потребительский кредит и перевел аферистке на банковскую карту 20 тысяч рублей для его погашения. Но дама своего обещания не выполнила и потратила деньги по своему усмотрению. В итоге Стерлитамакский городской суд приговорил горожанку к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика