Аферистка из Башкирии вынудила знакомого взять кредит и лишила его 20 тыс рублей

29-летня жительница Стерлитамака Людмила Козлова признана виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину. В июле 2015 года Козлова предложила знакомому взять кредит в ООО «Касса №1» и сразу же его погасить, создав хорошую кредитную историю. Мужчина согласился, оформил потребительский кредит и перевел аферистке на банковскую карту 20 тысяч рублей для его погашения. Но дама своего обещания не выполнила и потратила деньги по своему усмотрению. В итоге Стерлитамакский городской суд приговорил горожанку к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

29-летня жительница Стерлитамака Людмила Козлова признана виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину. В июле 2015 года Козлова предложила знакомому взять кредит в ООО «Касса №1» и сразу же его погасить, создав хорошую кредитную историю. Мужчина согласился, оформил потребительский кредит и перевел аферистке на банковскую карту 20 тысяч рублей для его погашения. Но дама своего обещания не выполнила и потратила деньги по своему усмотрению. В итоге Стерлитамакский городской суд приговорил горожанку к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.