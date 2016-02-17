В Башкирии началась облава на водителей, не выплачивающих долги

Posted 17 февраля 2016, 12:19
Published 17 февраля 2016, 12:19
Modified 10 ноября 2022, 18:39
Updated 10 ноября 2022, 18:39
Согласно закону, после вынесения судебным приставом постановления о временном ограничении права на управление транспортным средством нарушителю дается пять дней на погашение долга. На шестой день водительских прав его лишают. Действие закона не распространяется на инвалидов, лиц, имеющих на иждивении инвалидов первой или второй группы, и тех, для кого автомобиль – единственный источник дохода.
Если должник все же решится сесть за руль в период ограничения, то он может лишаться водительского удостоверения на срок до года либо оправиться на обязательные работы сроком до пятидесяти часов.
Мера оказалась действенной. Восемь злостных неплательщиков в страхе лишиться права сесть за руль своей «ласточки» сразу же рассчитались с долгами. В результате дети эти нерадивых родителей получили долгожданные выплаты общей суммой свыше полумиллиона рублей.