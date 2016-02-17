В Башкирии началась облава на водителей, не выплачивающих долги

С 15 января 2016 года в России вступил в действие закон, согласно которому злостные неплательщики алиментов и штрафов ГИБДД, чей долг превысил десять тысяч рублей, могут быть временно ограничены в пользовании рядом специальных прав, в том числе на вождение транспортного средства. Только за месяц действия закона судебные приставы в Башкирии выявили и ограничили в правах 626 должников, в том числе 484 алиментщика, чей суммарный долг составил почти 65 миллионов рублей.

Согласно закону, после вынесения судебным приставом постановления о временном ограничении права на управление транспортным средством нарушителю дается пять дней на погашение долга. На шестой день водительских прав его лишают. Действие закона не распространяется на инвалидов, лиц, имеющих на иждивении инвалидов первой или второй группы, и тех, для кого автомобиль – единственный источник дохода. Если должник все же решится сесть за руль в период ограничения, то он может лишаться водительского удостоверения на срок до года либо оправиться на обязательные работы сроком до пятидесяти часов. Мера оказалась действенной. Восемь злостных неплательщиков в страхе лишиться права сесть за руль своей «ласточки» сразу же рассчитались с долгами. В результате дети эти нерадивых родителей получили долгожданные выплаты общей суммой свыше полумиллиона рублей.