Смелые пришли - богатые подвели. «СЮ» проигрывает «Нефтехимику», это пятое подряд поражение

До игры атмосфера была напряженной. И не из-за поражений. Какие тут поражения, когда карантин в городе. Еще немного – и можно закрывать арену от зрителей. Причем, для их же безопасности. Пока же вход открыт, люди пришли. Многие разумные испугались, но сорвиголов полно – и по протоколу антирекорд не состоялся. 5512 болельщиков пришли увидеть пятое подряд поражение зеленых. Интересно, сколько верных придет на следующую игру против «Барыса»? В этом матче поражение «Салавата Юлаева» еще более вероятно.

На матче было много молодежи. Верными болельщиками большинство из них никак не назовешь. Но такой зритель – тоже зритель. И он очень важен, как и любой другой. Билеты доступны. На табло по хышмыштегу можно свое фото из Инстаграма увидеть. Это же почти рай. Этакий полуотрыв от виртуальной реальности. А если хоккей надоест, можно в нее вернуться. Отдельно хочу отметить тех, кто привел малых детей. Люди, вы в своем уме? Все врачи криком кричат, что надо избегать массовых скоплений. Школы закрыты. А вы тащите своих обожаемых потомков в столь опасное место? Одумайтесь! Я еще раз хотел бы повторить для всех, кто прочтет – не ходите в ближайшее время на матчи. Это опасно для здоровья и жизни. «Нефтехимик» в этом мачте не понравился. Много осторожности и перестраховки, невысокие скорости. Пассивная оборонительная тактика. Из последних оппонентов Уфы Нижнекамск показал самый слабый хоккей. Но даже такой соперник сумел создать «Салавату Юлаеву» большие проблемы. Ярким исключением в команде гостей был вратарь Иван Лисутин. Этот хоккеист провел отличный матч, много раз сыграл надежно и несколько раз выручил своих партнеров в крайне опасных ситуациях. Сразу же скажу про «юлаевца» Никласа Сведберга – вратаря хорошего, но не настолько сильного, чтобы привести зеленых к Кубку Гагарина. Швед сделал немало хороших сейвов, но в итоге два раза не сдюжил – и этого хватило для потери двух очков. Вот он слегка выскочил из ворот – и получил первую шайбу от Богдана Якимова. Щитком отбил прямо ему гостю крюк – и красивое возвращение-падение в свои ворота не помогло, 0:1. В овертайме, при 1:1, Сведберг не смог спасти от классного броска Дэна Секстона, 1:2. Но тут уже претензий к Никласу нет. Автор шайбы все сделал блестяще. Быстро. Точно. Браво! Если «Салават Юлаев» со Сведбергом в воротах будет пропускать не больше двух в плей-офф – то это очень хорошо. Тут, правда, нужно оговориться. Уфа еще не обеспечила себе место в плей-офф. Еще три-четыре поражения – и команда может поставить себя в неприятное положение. А ближайшие соперники – не самые простые. «Барысу» нужны очки, команда сражается за плей-офф. ЦСКА просто силен. Между ними есть еще «Северсталь», а после перерыва на Евротур – новокузнецкий «Металлург». Эти две команды уже не попали в плей-офф, но они могут ярко сыграть ради своих болельщиков. Только ленивый не захочет урвать славы на проблемах «Салавата Юлаева». Какие у зеленых трудности? Травмы двух основных центральных нападающих и дисквалификация третьего на две игры. Когда появятся Андреас Энгквист и Дмитрий Макаров – не ясно. Как быстро они начнут рвать и метать? Неизвестно. Начнут ли вообще? А вот это очень острый вопрос. Драчливый Николай Прохоркин должен сыграть уже с «Северсталью». Но сможет ли он взять игру на себя и повести команду к победе? Даже у единственного оставшегося в строю основного центрфорварда Сергея Соина не получилось. Ноль очков набрал. Хвалить в этой игре, конечно же, можно Максима Майорова. Нападающий получил хороший пас, ушел и оторвался на скорости от защитника, а потом Лисутина омедведил грамотно, 1:1. Но одной шайбой в ворота соперника сыт не будешь. Их нужно от четырех и больше, чтобы зритель поверил в то, что команда еще чего-то стоит, еще на что-то претендует в этом сезоне. Главного тренера уфимского клуба Игоря Захаркина в этот раз цитировать не буду. Он человек умный, он защищает свои позиции и своих людей, поэтому говорит то, что для этого нужно, а не то главное, что отражает объективную реальность. Но мы вряд ли дождемся от тренеров правды. Правда вообще в нынешнем хоккее мало кому из причастных нужна. Тут главное - деньги. Больше средств, а контроль за их расходованием - слабей. Фото с hcsalavat.ru