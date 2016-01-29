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Posted 29 января 2016, 05:42

Published 29 января 2016, 05:42

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

Уфимцы проведут пикет и сбор подписей против закона о браках с 14 лет

29 января 2016, 05:42
Завтра, 30 января, в Уфе состоится пикет против поправок в семейный кодекс, принятый Курултаем Башкирии. Речь идет о законодательном разрешении регистрации браков с 14 лет. Организует пикет «Родительское всероссийское сопротивление». Общественники уверены, что эта мера только усугубит ситуацию, упразднив общественный запрет на половые отношения с несовершеннолетними. Члены организации опасаются, что узаконивание ранних браков приведет к тому, что девочки все чаще станут беременеть в возрасте и до 14 лет, и тогда чиновникам снова придется понижать возрастную планку законного вступления в брак. Кроме этого, активисты подозревают, что поправки создадут благоприятные условия для взрослых растлителей, которые смогут избежать тюрьмы под предлогом женитьбы на малолетней избраннице.

Напомним, законопроект предполагает обязательное согласование ранние браков с органами опеки и попечительства, а также проведения проверки правоохранительными органами. По данным башкирской прокуратуры, каждый год в республике регистрируется до 20 браков, где одному из супругов нет и 16 лет. При этом, 14-летних подростков расписывали и раньше – в особых случаях, например при наличии беременности. Просто эта мера не была урегулирована законодательно – в законе вообще не был прописан нижний возрастной порог. К слову, общественники «Российского общероссийского сопротивления» не против поправок как таковых, но намерены требовать повышения нижней возрастной границы до 16 лет. Пикет состоится на углу Проспекта Октября и улицы 50 лет СССР завтра с часу до четырех дня. Активисты будут собирать подписи в защиту своей инициативы. После, они отправят свое обращение на имя главы Башкирии Рустэма Хамитова и спикера Курултая Константина Толкачева.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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