Уфимцы проведут пикет и сбор подписей против закона о браках с 14 лет

Напомним, законопроект предполагает обязательное согласование ранние браков с органами опеки и попечительства, а также проведения проверки правоохранительными органами. По данным башкирской прокуратуры, каждый год в республике регистрируется до 20 браков, где одному из супругов нет и 16 лет. При этом, 14-летних подростков расписывали и раньше – в особых случаях, например при наличии беременности. Просто эта мера не была урегулирована законодательно – в законе вообще не был прописан нижний возрастной порог. К слову, общественники «Российского общероссийского сопротивления» не против поправок как таковых, но намерены требовать повышения нижней возрастной границы до 16 лет. Пикет состоится на углу Проспекта Октября и улицы 50 лет СССР завтра с часу до четырех дня. Активисты будут собирать подписи в защиту своей инициативы. После, они отправят свое обращение на имя главы Башкирии Рустэма Хамитова и спикера Курултая Константина Толкачева.