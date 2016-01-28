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Posted 28 января 2016, 08:46

Published 28 января 2016, 08:46

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

Друзья и поклонники проводили в последний путь певицу Василю Фаттахову

28 января 2016, 08:46
Сегодня родные, коллеги и поклонники простились с Заслуженной артисткой Башкортостана Василей Фаттаховой. Церемония прощания состоялась в концертном зале Башкирской госфилармонии. Проводить артистку в последний путь пришли поклонники, коллеги, среди которых был ее бывший руководитель и близкий друг Айдар Галимов. Много теплых слов сказала и министр культуры Амина Шафикова, назвавшая Василю Фаттахову «достойной дочерью башкирского народа». Усопшую похоронят на «Алее славы» на Южном кладбище. Василе Фаттаховой было всего 36 лет. У нее остался пятилетний сын и новорожденная дочь.
Сегодня родные, коллеги и поклонники простились с Заслуженной артисткой Башкортостана Василей Фаттаховой. Церемония прощания состоялась в концертном зале Башкирской госфилармонии. Проводить артистку в последний путь пришли поклонники, коллеги, среди которых был ее бывший руководитель и близкий друг Айдар Галимов. Много теплых слов сказала и министр культуры Амина Шафикова, назвавшая Василю Фаттахову «достойной дочерью башкирского народа». Усопшую похоронят на «Алее славы» на Южном кладбище. Василе Фаттаховой было всего 36 лет. У нее остался пятилетний сын и новорожденная дочь.
#Экономика#Новости
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