Друзья и поклонники проводили в последний путь певицу Василю Фаттахову

Сегодня родные, коллеги и поклонники простились с Заслуженной артисткой Башкортостана Василей Фаттаховой. Церемония прощания состоялась в концертном зале Башкирской госфилармонии. Проводить артистку в последний путь пришли поклонники, коллеги, среди которых был ее бывший руководитель и близкий друг Айдар Галимов. Много теплых слов сказала и министр культуры Амина Шафикова, назвавшая Василю Фаттахову «достойной дочерью башкирского народа». Усопшую похоронят на «Алее славы» на Южном кладбище. Василе Фаттаховой было всего 36 лет. У нее остался пятилетний сын и новорожденная дочь.

Сегодня родные, коллеги и поклонники простились с Заслуженной артисткой Башкортостана Василей Фаттаховой. Церемония прощания состоялась в концертном зале Башкирской госфилармонии. Проводить артистку в последний путь пришли поклонники, коллеги, среди которых был ее бывший руководитель и близкий друг Айдар Галимов. Много теплых слов сказала и министр культуры Амина Шафикова, назвавшая Василю Фаттахову «достойной дочерью башкирского народа». Усопшую похоронят на «Алее славы» на Южном кладбище. Василе Фаттаховой было всего 36 лет. У нее остался пятилетний сын и новорожденная дочь.