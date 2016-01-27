Родителей, из-за беспечности которых в огне сгорели три малыша, отправят под суд

Сразу троих детей потеряли на пожаре муж с женой из Гафурийского района Башкирии. Их дом занялся огнем вечером 26 января. В здании в этот момент находились полугодовалая и двухлетняя девочка, а также трехлетний мальчик. Многодетная мама в этот момент возилась во дворе по хозяйству, а ее супруг уехал по делам. Дом так быстро вспыхнул, что взрослые никак не смогли помочь детям. Тела несчастных ребятишек смогли достать из пепелища только тогда, когда огонь потушили.

Как полагают следователи, скорее всего, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем – разжечь его мог трехлетний мальчик, оставшийся без попечения родителей. В следственном комитете Башкортостана возбудили уголовное дело по факту гибели малолетних детей – виновные будут отвечать перед законом за причинение смерти по неосторожности. И, вероятнее всего, на скамье подсудимых окажутся и без того пострадавшие и безутешные родители, которые не обеспечили безопасности своим отпрыскам и в итоге похоронили сразу три гробика. В случае, если суд признает супругов виновными, им грозит до четырех лет лишения свободы. В следственном комитете отмечают, что семья характеризуется положительно, но в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям мужа и жены, оставивших таких маленьких детей без присмотра.