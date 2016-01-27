Родителей, из-за беспечности которых в огне сгорели три малыша, отправят под суд

Posted 27 января 2016, 12:58
Published 27 января 2016, 12:58
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
Как полагают следователи, скорее всего, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем – разжечь его мог трехлетний мальчик, оставшийся без попечения родителей. В следственном комитете Башкортостана возбудили уголовное дело по факту гибели малолетних детей – виновные будут отвечать перед законом за причинение смерти по неосторожности.
И, вероятнее всего, на скамье подсудимых окажутся и без того пострадавшие и безутешные родители, которые не обеспечили безопасности своим отпрыскам и в итоге похоронили сразу три гробика. В случае, если суд признает супругов виновными, им грозит до четырех лет лишения свободы.
В следственном комитете отмечают, что семья характеризуется положительно, но в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям мужа и жены, оставивших таких маленьких детей без присмотра.