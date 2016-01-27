Пропавший Сергей Колдашев нашелся в уфимской Черниковке – дома у друга

Вчера, 26 декабря, около десяти вечера уфимские полицейские завершили поиски пропавшего 12-летнего Сергея Колдашева. 25 января мальчик отправился на спортивную секцию и не вернулся. В итоге подростка нашли в Черниковке в квартире друга – мальчик весь день гулял с товарищем и остался у него ночевать. Правоохранители уже провели с подростком профилактическую беседу, а родителей Сергея привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Вчера, 26 декабря, около десяти вечера уфимские полицейские завершили поиски пропавшего 12-летнего Сергея Колдашева. 25 января мальчик отправился на спортивную секцию и не вернулся. В итоге подростка нашли в Черниковке в квартире друга – мальчик весь день гулял с товарищем и остался у него ночевать. Правоохранители уже провели с подростком профилактическую беседу, а родителей Сергея привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.