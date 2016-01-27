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Posted 27 января 2016, 03:30

Published 27 января 2016, 03:30

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

Пропавший Сергей Колдашев нашелся в уфимской Черниковке – дома у друга

27 января 2016, 03:30
Вчера, 26 декабря, около десяти вечера уфимские полицейские завершили поиски пропавшего 12-летнего Сергея Колдашева. 25 января мальчик отправился на спортивную секцию и не вернулся. В итоге подростка нашли в Черниковке в квартире друга – мальчик весь день гулял с товарищем и остался у него ночевать. Правоохранители уже провели с подростком профилактическую беседу, а родителей Сергея привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Вчера, 26 декабря, около десяти вечера уфимские полицейские завершили поиски пропавшего 12-летнего Сергея Колдашева. 25 января мальчик отправился на спортивную секцию и не вернулся. В итоге подростка нашли в Черниковке в квартире друга – мальчик весь день гулял с товарищем и остался у него ночевать. Правоохранители уже провели с подростком профилактическую беседу, а родителей Сергея привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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