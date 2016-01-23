В Башкирии намерены улучшить показатели рейтинга инвестклимата

– Так, оценка объектов инвестиционной инфраструктуры упала с 3,52 в 2014 году до 3,39. Мы чуть ухудшили ситуацию, но остались в группе Д по национальному рейтингу, - отчитался глава госкомитета. – Оценка мер государственной финансовой поддержки была на уровне 2,38, стала 3,24. Мы поднялись, причем из группы Е, самой плохой, у нас есть возможность попасть в группу А, лучшую. По доступности правовых ресурсов мы свались с 3,39 до 3,23 и из группы С, скорее всего, снизимся до Д. Оценка консультационных и образовательных услуг у нас повысилась, а по доступности кредитных ресурсов из Д мы, скорее всего, попадем в С.