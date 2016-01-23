В Башкирии намерены улучшить показатели рейтинга инвестклимата

Posted 23 января 2016, 18:08
Published 23 января 2016, 18:08
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
«Лучшие среди худших»
– Мы начали понимать, что нам не хватает дискуссии. Мы делали какие-то программы, вкладывали средства, но обратной связи было, по меньшей мере, недостаточно, - заметил заместитель премьер-министра правительства республики Дмитрий Шаронов.
Региональный госкомитет по предпринимательству и туризму разработал стандарт проведения мониторинга предпринимательского климата муниципальных образований республики и формирования его рейтинга. Стандарт оценивает эффективность усилий органов местного самоуправления по улучшению предпринимательского климата. В основе документа – 12 показателей национального рейтинга состояния климата инвестиционного в субъектах России, касающихся малого и среднего бизнеса. Кроме того, в него вошли семь критериев оценки, которые сочли важными в регионе.
Опираясь на стандарт, представители комитета провели пилотный мониторинг городов и районов Башкирии в первом полугодии 2015 года по десяти показателям. Обработкой результатов занялся центр поддержки предпринимательства. Пока известны предварительные данные, в целом картина откроется только в мае 2016 года, пояснил глава госкомитета Вячеслав Гилязетдинов.
– Результаты пилотного рейтингования выглядят так: среди городов по уровню предпринимательства лидирует Нефтекамск, а замыкает список Межгорье, которое, в общем-то, мало представляло данных, – рассказал Вячеслав Африкович. – При этом в группу комфорта ни один из городов Башкирии согласно национального рейтингу не попал, все они находятся в третьей-четвертой группе (С-Д). Среди городских округов лидером стали Мелеузовский, Ишимбайский и Туймазинский, а замыкают группы Благовещенский и Учалинский районы. Среди муниципальных районов лидер – Каюргазинский – оказался в группе С, а все остальные выпадают в четвертую, или Д.
Заметим, что группы рейтинга соответствуют пятибалльной системе, принятой в системе образования, оценки, где А, или первая группа, – это «отлично», а пятая группа Е – «кол».
В то же время, если сравнивать показатели по республике с национальными показателями АСИ, то, например, по критерию «количество субъектов малого предпринимательства» минимальное значение в регионе – 12,77, а максимальное зафиксировано в Уфе – 47,22. Но чтобы попасть в национальном рейтинге в группу А, показатель должен быть на уровне 55,13.
– Лидеры здесь условны, – подвел итог мониторинга глава Башкортостана Рустэм Хамитов. – В «зеленой зоне» нет никого.
Кстати, получив данные мониторинга, руководство районов и городов–лидеров было обрадовалось.
– Я бы не обольщался, – заметил на это глава республики. – На самом деле здесь ни одного хорошего результата нет. Мы лучшие среди плохих.
Глава госкомитета обратился с Рустэму Хамитову с предложением отправить «двоечников» к условным передовикам для перенимания опыта. Первый обучающий семинар такого рода госкомитет собирается провести в феврале на базе Мелеузовского района – лидера в своей группе.
– Я даже согласен на то, чтобы принудительно их собирать, сажать в автобус и возить, – поддержал инициативу Рустэм Хамитов.
Пустыня выжженная
Однако ситуацию нужно держать на контроле постоянно, и в декабре госкомитет дополнительно провел опрос предпринимателей.
– Так, оценка объектов инвестиционной инфраструктуры упала с 3,52 в 2014 году до 3,39. Мы чуть ухудшили ситуацию, но остались в группе Д по национальному рейтингу, - отчитался глава госкомитета. – Оценка мер государственной финансовой поддержки была на уровне 2,38, стала 3,24. Мы поднялись, причем из группы Е, самой плохой, у нас есть возможность попасть в группу А, лучшую. По доступности правовых ресурсов мы свались с 3,39 до 3,23 и из группы С, скорее всего, снизимся до Д. Оценка консультационных и образовательных услуг у нас повысилась, а по доступности кредитных ресурсов из Д мы, скорее всего, попадем в С.
Глава региона высоко оценил проделанную работу.
– Понятно, что без муниципалитетов и городских округов решить задачу по созданию правильного бизнес-климата невозможно, – заметил Рустэм Хамитов. – С заядлыми двоечниками надо работать индивидуально, надо их оттуда вытаскивать.
При анализе ситуации эксперты пришли к выводу, что возникла она не вчера.
– В 2005 году разрыв между регионами был небольшой. С 2005–2006 по 2011–2012 год динамика в республике была, но у всех остальных она была гораздо выше. Мы просто медленно двигались, - констатировал Вячеслав Гилязетдинов.
В свою очередь Рустэм Хамитов назвал период застоя 2005-2010 годов «пятилеткой неразвития малого бизнеса».
– Малый бизнес гробили, и, ясно дело, сейчас, когда мы возможности создаем, люди все равно не верят, они уже напуганы, зашуганы, у них нет инициативы, - подчеркнул он. – Самые предприимчивые уехали. Дальше ты хоть что делай, пустыня выжженная.
Глава республики предложил ускорить темпы развития сферы микроэкономики, отметив, что в целом «ситуацию начали поправлять»
– Среда сопротивляется, исторические корни недоверия к бизнесу довольно высокие, но в целом мы начали движение вперед и будем продолжать это движение, - уверил он всех.
В заключение Рустэм Закиевич подчеркнул, что республика движется в правильном направлении, и предварительные результаты показывают, что бизнес-сообщество откликается соответствующим образом на инициативы власти и «повыше уже ценит возможности для своего развития».
– Но еще раз хочу сказать, что этого мало. С другой стороны, конечно же, и бизнес должен быть более активным, не надо занимать пассивную позицию постоянного просителя. Бизнесмены активные люди, толковые, знающие, сильные, поэтому здесь нужно действовать поэнергичнее и эффективнее. В целом у нас других вариантов развития событий, кроме как поддерживать малый и средний бизнес, да и бизнес вообще, нет. Эту работу будем продолжать, все, что нужно с точки зрения властных структур, будем делать, - заключил он.