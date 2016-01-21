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Posted 21 января 2016, 14:22

Published 21 января 2016, 14:22

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

Полицейские эвакуировали с заснеженной трассы в Оренбуржье 25 студентов из Уфы

21 января 2016, 14:22
Оренбургские полицейские эвакуировали с заснеженной трассы региона 25 студентов Башкирского педагогического университета после того, как их автобус, по пути из Уфы в Соль-Илецк, провалился в снег на обочине из-за метели.

В среду на территории Оренбургской области был сильный ветер, метель и ледяной дождь. Были перекрыты более 30 участков дорог, в том числе и федеральных.

- Происшествие случилось на 47 километре автодороги Казань-Оренбург-Акбулак. Водитель автобуса, следовавший маршрутом «Уфа-Соль-Илецк», не справился с управлением, съехал на обочину, где провалился в снег и наклонился в правую сторону, — рассказал агентству «РИА Новости» представитель областного МВД. - В салоне автобуса ехали 25 студентов Башкирского педагогического университета. Они направлялись в Соль-Илецкий краеведческий музей.

К спасению пассажиров приступили полицейские.

- Затруднительные погодные условия препятствовали доставке студентов в Соль-Илецк, поэтому всех пассажиров на попутном транспорте отправили в близлежащие населенные пункты и пункты обогрева организованных в придорожных кафе, — рассказал представитель ведомства. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

По сообщению областного МЧС, в настоящее время погодные условия на территории региона улучшились. Ветер ослаб, но местами есть метель и на дорогах гололедица.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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