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Posted 13 января 2016, 04:11

Published 13 января 2016, 04:11

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

Перед Новым Годом в Башкирии незаконно спилили 50 елок

13 января 2016, 04:11
В Министерстве лесного хозяйства Башкирии подвели итоги оперативно-профилактической операции «Ель-2015», которая проводилась с 16 ноября по 31 декабря. В ведомстве отмечают, что в минувшем году удалось сократить количество незаконно срубленных деревьев в разы. В 2014 году было выявлено 17 случаев незаконной рубки, когда нарушителям удалось спилить 655 деревьев. Тогда причиненный ущерб специалисты оценили в 495 тысяч рублей. А во время операции «Ель-2015» было зарегистрировано 17 случаев незаконной вырубки новогодних деревьев.

Всего злоумышленникам удалось срубить 50 деревьев, которые были оценены в 86,6 тысяч рублей. 19 тысяч рублей из этой суммы нарушители уже заплатили добровольно. В полицию были направлены материалы по восьми случаям, и в административном порядке уже рассмотрено девять дел. Оказалось, что больше всего нарушений произошло в Белокатайском, Нуримановсокм и Учалинском лесничествах. Всего в республике в рамках операции было создано больше 180 стационарных постов и больше 500 межведомственных групп. Ими проведено свыше 2700 рейдов совместно с сотрудниками полиции и налоговой службы.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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