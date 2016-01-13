Перед Новым Годом в Башкирии незаконно спилили 50 елок

Всего злоумышленникам удалось срубить 50 деревьев, которые были оценены в 86,6 тысяч рублей. 19 тысяч рублей из этой суммы нарушители уже заплатили добровольно. В полицию были направлены материалы по восьми случаям, и в административном порядке уже рассмотрено девять дел. Оказалось, что больше всего нарушений произошло в Белокатайском, Нуримановсокм и Учалинском лесничествах. Всего в республике в рамках операции было создано больше 180 стационарных постов и больше 500 межведомственных групп. Ими проведено свыше 2700 рейдов совместно с сотрудниками полиции и налоговой службы.