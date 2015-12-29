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Posted 29 декабря 2015, 08:32

Published 29 декабря 2015, 08:32

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

В Башкирии пьяный водитель на трассе влетел в «КамАЗ», пострадала женщина

29 декабря 2015, 08:32
Вечером 28 декабря на 1495 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Иглинском районе республики произошло ДТП. По предварительным данным, 57-летний уфимец ехал на «Рено Логан» будучи пьяным. В какой-то момент водитель потерял контроль над дорогой и врезался во встречный «КамАЗ», за рулем которого находился 43-летний житель Иглино. В результате столкновения пострадала 55-летняя пассажирка иномарки.Всего за прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано 10 аварий, в которых пострадали 15 человек. Кроме того, автоинспекторам удалось задержать 74 нетрезвых водителя и разыскать два угнанных авто.
Вечером 28 декабря на 1495 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Иглинском районе республики произошло ДТП. По предварительным данным, 57-летний уфимец ехал на «Рено Логан» будучи пьяным. В какой-то момент водитель потерял контроль над дорогой и врезался во встречный «КамАЗ», за рулем которого находился 43-летний житель Иглино. В результате столкновения пострадала 55-летняя пассажирка иномарки.Всего за прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано 10 аварий, в которых пострадали 15 человек. Кроме того, автоинспекторам удалось задержать 74 нетрезвых водителя и разыскать два угнанных авто.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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