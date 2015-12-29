В Башкирии пьяный водитель на трассе влетел в «КамАЗ», пострадала женщина

Вечером 28 декабря на 1495 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Иглинском районе республики произошло ДТП. По предварительным данным, 57-летний уфимец ехал на «Рено Логан» будучи пьяным. В какой-то момент водитель потерял контроль над дорогой и врезался во встречный «КамАЗ», за рулем которого находился 43-летний житель Иглино. В результате столкновения пострадала 55-летняя пассажирка иномарки.Всего за прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано 10 аварий, в которых пострадали 15 человек. Кроме того, автоинспекторам удалось задержать 74 нетрезвых водителя и разыскать два угнанных авто.

Вечером 28 декабря на 1495 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Иглинском районе республики произошло ДТП. По предварительным данным, 57-летний уфимец ехал на «Рено Логан» будучи пьяным. В какой-то момент водитель потерял контроль над дорогой и врезался во встречный «КамАЗ», за рулем которого находился 43-летний житель Иглино. В результате столкновения пострадала 55-летняя пассажирка иномарки.Всего за прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано 10 аварий, в которых пострадали 15 человек. Кроме того, автоинспекторам удалось задержать 74 нетрезвых водителя и разыскать два угнанных авто.