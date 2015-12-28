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Posted 28 декабря 2015, 07:54

Published 28 декабря 2015, 07:54

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

На трассе в Башкирии под колесами авто погиб 64-летний пешеход

28 декабря 2015, 07:54
25 декабря, в пятницу ранним утром на 111-м километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе случилось ДТП с участием пешехода. 30-летний мужчина за рулем грузовой «Газели» двигался по дороге, когда неожиданно на проезжей части оказался пешеход. В результате, 64-летний местный житель попал под колеса авто и получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, но через некоторое время он скончался.Всего за три прошедших дня на дорогах Башкирии в 41 автоаварии погибли 5 человек, пострадали 52. Госавтоинспекторам удалось задержать 273 нетрезвых водителя, 11 из которых понесут уголовную ответственность за повторное правонарушение.
25 декабря, в пятницу ранним утром на 111-м километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе случилось ДТП с участием пешехода. 30-летний мужчина за рулем грузовой «Газели» двигался по дороге, когда неожиданно на проезжей части оказался пешеход. В результате, 64-летний местный житель попал под колеса авто и получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, но через некоторое время он скончался.Всего за три прошедших дня на дорогах Башкирии в 41 автоаварии погибли 5 человек, пострадали 52. Госавтоинспекторам удалось задержать 273 нетрезвых водителя, 11 из которых понесут уголовную ответственность за повторное правонарушение.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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