На трассе в Башкирии под колесами авто погиб 64-летний пешеход

25 декабря, в пятницу ранним утром на 111-м километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе случилось ДТП с участием пешехода. 30-летний мужчина за рулем грузовой «Газели» двигался по дороге, когда неожиданно на проезжей части оказался пешеход. В результате, 64-летний местный житель попал под колеса авто и получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, но через некоторое время он скончался.Всего за три прошедших дня на дорогах Башкирии в 41 автоаварии погибли 5 человек, пострадали 52. Госавтоинспекторам удалось задержать 273 нетрезвых водителя, 11 из которых понесут уголовную ответственность за повторное правонарушение.

25 декабря, в пятницу ранним утром на 111-м километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе случилось ДТП с участием пешехода. 30-летний мужчина за рулем грузовой «Газели» двигался по дороге, когда неожиданно на проезжей части оказался пешеход. В результате, 64-летний местный житель попал под колеса авто и получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, но через некоторое время он скончался.Всего за три прошедших дня на дорогах Башкирии в 41 автоаварии погибли 5 человек, пострадали 52. Госавтоинспекторам удалось задержать 273 нетрезвых водителя, 11 из которых понесут уголовную ответственность за повторное правонарушение.