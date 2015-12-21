Житель Башкирии убил любовника своей жены, расчленил тело топором и сжег

13 декабря ревнивец дождался, когда хозяин квартиры выйдет покурить, и ворвался в дом. 32-летний оппонент быстро во всем сознался – у нег действительно был роман с чужой женщиной. Разгорелась драка, в ходе которой ревнивый муж нанес множество ударов ножом своему противнику и убил его. Преступник решил избавиться от тела: для этого купил в магазине неподалеку топор и расчленил убитого. Затем, отмыв квартиру от кровавых следов и разложив останки по сумкам, он на своей машине вывез их лес. Там он облил сумки бензином и сжег.