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Posted 21 декабря 2015, 09:11

Published 21 декабря 2015, 09:11

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

Житель Башкирии убил любовника своей жены, расчленил тело топором и сжег

21 декабря 2015, 09:11
17 декабря в полицию Стерлитамака обратилась женщина, у которой пропал брат. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», а уже 18 декабря был задержан подозреваемый, 40-летний местный житель. Как рассказали «МКС» в Следственном комитете Башкирии, еще в начале декабря мужчина, находясь в другом городе на вахте, не мог дозвониться до своей жены. Заподозрив ее в измене, он взял отпуск за свой счет и примчался в город. Мужчина стал следить за своей избранницей, и вскоре «вышел» на квартиру предполагаемого любовника.

13 декабря ревнивец дождался, когда хозяин квартиры выйдет покурить, и ворвался в дом. 32-летний оппонент быстро во всем сознался – у нег действительно был роман с чужой женщиной. Разгорелась драка, в ходе которой ревнивый муж нанес множество ударов ножом своему противнику и убил его. Преступник решил избавиться от тела: для этого купил в магазине неподалеку топор и расчленил убитого. Затем, отмыв квартиру от кровавых следов и разложив останки по сумкам, он на своей машине вывез их лес. Там он облил сумки бензином и сжег.

Тем не менее, улик, указывающих на преступника, было предостаточно, и злоумышленника быстро нашли. В данный момент мужчина находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

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