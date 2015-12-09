Радик Хаматшин: «В аэропорту необходимо оперативно принимать решения»

– Совсем недавно вспоминал, как я в первый раз попал в аэропорт. Это было, кажется, в классе в третьем-четвертом. Нас, школьников, привезли сюда на экскурсию. Помню, как попал в самолет – это был ТУ-104 или 134 со стеклянным «носом». Мы заходили, осматривали самолет изнутри. Для меня это был восторг необыкновенный. Я потом долго-долго рассказывал своим соседям, родителям, друзьям, где побывал. Придя сюда на постоянную работу, невольно вспомнил этот момент. Мне всегда нравилась авиация. То, что теперь я работаю в аэропорту, наверное, объяснимо, иногда мне кажется, что все задумки нашего детства когда-то сбываются. Очень приятно наблюдать, что и сегодня традиция ознакомления учащихся с аэропортом осталась – я наблюдаю уже не в первый раз, как ребят привозят на экскурсии.