Радик Хаматшин: «В аэропорту необходимо оперативно принимать решения»

Posted 9 декабря 2015, 09:20
Published 9 декабря 2015, 09:20
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
– Радик Ахметович, успели ощутить специфику работы именно в аэропорту?
– Для меня все одновременно и новое, и очень знакомое. Безусловно, новое – это терминология, мне предстоит разобраться в авиационном языке, в нормативных документах. Предстоит изучить всю документацию, связанную с системой специфичной авиационной безопасности. Применение свое нахожу в том, чтобы работать в интересах нашего предприятия и, прежде всего, в интересах пассажиров. Такие задачи выдвигает руководство аэропорта, и я, как руководитель службы авиационной безопасности, полностью их поддерживаю. Повышая уровень своей работы, мы сможем привлечь большее количество лояльно настроенных людей, а это в интересах нашего акционерного общества. Работа с сотрудниками, повышение качества выполнения обязанностей, профессиональное обучение – в этом я вижу свои первоочередные задачи. Сегодня обучение персонала службы авиационной безопасности проводится постоянно: мы делаем это в аэропорту в сменах, приглашаем специалистов из «Росавиации», из Москвы, Самары и других регионов. Это очень важно, ведь, не изучая новшества, ухищрения злоумышленников, мы не будем готовы к работе в современных реалиях.
- Что входит в понятие авиационной безопасности?
- Авиационная безопасность – это обеспечение режима пребывания в аэропорту, беспрепятственного пропуска пассажиров на воздушное судно, пресечение проноса запрещенных предметов, веществ и, что очень важно, – выявление в огромном потоке пассажиров лиц, которым не место на самолете и в аэропорту. Людей, нацеленных на совершение террористических акций. К сожалению, они есть, и мы обязаны сделать все, чтобы не допустить появление угрозы жизни и безопасности пассажиров. Это подразумевает множество специфичных действий по обеспечению безопасности, и прежде всего внимательную работу с личным составом, с работниками предприятия. Возможно, произойдет некоторое видоизменение структуры службы авиационной безопасности, поскольку сегодня в нашем аэропорту активно внедряется новая техника, новая аппаратура слежения – все это требует некоторой коррекции структуры служб. Что касается службы организации спасательных работ, то там все отработано, люди на местах четко знают свои обязанности, сбоев в этом направлении пока что не было.
– Как оцениваете текущее состояние авиационной безопасности в аэропорту?
– Я считаю, что мне пока рановато оценивать существующую систему безопасности. Придя в эту компанию, я увидел, что здесь есть команда. Команда руководителей. Есть четкий отлаженный принцип работы в рамках единоначалия руководства, безукоризненность исполнения указаний руководителей всех степеней. Аэропорт – это предприятие, где необходимо уметь принимать решения очень оперативно, и, соответственно, исполнительская дисциплина должна быть на высочайшем уровне. Приятно работать в компании, где нет лишних споров, долгих, затягивающих обсуждений. Приятно работать в таком коллективе. В уфимском аэропорту есть хорошая традиция представлять нового руководителя коллективу. В первый день руководящему составу меня представил генеральный директор, потом первый заместитель представлял меня коллективу службы авиационной безопасности и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов. Уже в первый день я обозначил, что жду от работников. Повторюсь: строжайшей трудовой дисциплины, качества обслуживания, безукоризненного соблюдения указаний руководства и улучшения качества обучения личного состава.
– Какие ассоциации у вас лично вызывает аэропорт?
– Совсем недавно вспоминал, как я в первый раз попал в аэропорт. Это было, кажется, в классе в третьем-четвертом. Нас, школьников, привезли сюда на экскурсию. Помню, как попал в самолет – это был ТУ-104 или 134 со стеклянным «носом». Мы заходили, осматривали самолет изнутри. Для меня это был восторг необыкновенный. Я потом долго-долго рассказывал своим соседям, родителям, друзьям, где побывал. Придя сюда на постоянную работу, невольно вспомнил этот момент. Мне всегда нравилась авиация. То, что теперь я работаю в аэропорту, наверное, объяснимо, иногда мне кажется, что все задумки нашего детства когда-то сбываются. Очень приятно наблюдать, что и сегодня традиция ознакомления учащихся с аэропортом осталась – я наблюдаю уже не в первый раз, как ребят привозят на экскурсии.