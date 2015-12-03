Жителей одного из сел Башкирии уже две недели затапливает ледяной водой

В селе Караидель сразу несколько улиц оказались в ледяном плену. Как сообщают местные жители, уже две недели как прорвало одну из колонок, и постоянно льется вода. Начиная от дома №70 по улице Крупской, водой залита вся дорога на протяжении примерно двадцати метров. Далее она стекает ниже - на улицу Коммунистическую – там уже оказались затопленными участки восьми домов от дома № 80 до № 94. Заполнились водой и подвалы, а на дороге образовались ледяные ямы. Ездить по такому покрытию крайне опасно, а ходить – тем более, ведь по ледяной тропе пролегает дорога детей к школе. Удивительно, но до сих пор ни аварийщики, ни местная администрация не приняли мер для того, чтобы устранить поломку.