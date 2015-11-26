В Уфе спасатели пришвартовали к берегу уплывший со стоянки земснаряд

25 ноября в 10:45 в уфимскую службу спасения поступил сигнал о том, что по реке Белой в направлении города плывет земленамывной снаряд, который сорвался с места стоянки в районе деревни Киешки. На вызов отправились спасатели Поисково-спасательного отряда Уфы, Приволжского регионального поисково-спасательного отряда и сотрудники транспортной полиции. Судно, которое предназначается для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов, обнаружили на переправе «Чесноковка», что в районе садового общества «Заречье». Подобраться к нему было не так-то просто, ведь доступ был затруднен торосами и шугой. Но спасателям все же удалось притянуть судно к берегу и закрепить тросами. Пострадавших нет.

25 ноября в 10:45 в уфимскую службу спасения поступил сигнал о том, что по реке Белой в направлении города плывет земленамывной снаряд, который сорвался с места стоянки в районе деревни Киешки. На вызов отправились спасатели Поисково-спасательного отряда Уфы, Приволжского регионального поисково-спасательного отряда и сотрудники транспортной полиции. Судно, которое предназначается для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов, обнаружили на переправе «Чесноковка», что в районе садового общества «Заречье». Подобраться к нему было не так-то просто, ведь доступ был затруднен торосами и шугой. Но спасателям все же удалось притянуть судно к берегу и закрепить тросами. Пострадавших нет.