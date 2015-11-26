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Posted 26 ноября 2015, 11:44

Published 26 ноября 2015, 11:44

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

В Уфе спасатели пришвартовали к берегу уплывший со стоянки земснаряд

26 ноября 2015, 11:44
25 ноября в 10:45 в уфимскую службу спасения поступил сигнал о том, что по реке Белой в направлении города плывет земленамывной снаряд, который сорвался с места стоянки в районе деревни Киешки. На вызов отправились спасатели Поисково-спасательного отряда Уфы, Приволжского регионального поисково-спасательного отряда и сотрудники транспортной полиции. Судно, которое предназначается для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов, обнаружили на переправе «Чесноковка», что в районе садового общества «Заречье». Подобраться к нему было не так-то просто, ведь доступ был затруднен торосами и шугой. Но спасателям все же удалось притянуть судно к берегу и закрепить тросами. Пострадавших нет.
25 ноября в 10:45 в уфимскую службу спасения поступил сигнал о том, что по реке Белой в направлении города плывет земленамывной снаряд, который сорвался с места стоянки в районе деревни Киешки. На вызов отправились спасатели Поисково-спасательного отряда Уфы, Приволжского регионального поисково-спасательного отряда и сотрудники транспортной полиции. Судно, которое предназначается для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов, обнаружили на переправе «Чесноковка», что в районе садового общества «Заречье». Подобраться к нему было не так-то просто, ведь доступ был затруднен торосами и шугой. Но спасателям все же удалось притянуть судно к берегу и закрепить тросами. Пострадавших нет.
#Экономика#Новости
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