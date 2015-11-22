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Posted 22 ноября 2015, 15:03

Published 22 ноября 2015, 15:03

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

Вернуть деньги за неиспользованную турпутевку поможет фирма «Защита Против»

22 ноября 2015, 15:03
Люди часто попадают в ситуации, когда авиабилет или туристическую путевку приходится возвращать. Причиной этому могут быть разные проблемы. Первое – личные обстоятельства. Такие обстоятельства могут быть различными: от изменения материального положения, до неудовлетворительного состояния здоровья.

Вы можете обратиться с письменным обращением к турагентству об отказе от путевки и возврате денежных средств. Турист имеет право требовать выплаты ему полной стоимости путевки за вычетом сумм, которые израсходованы туроператором на организацию путешествия на момент отказа. Например, если туроператор успел забронировать гостиницу и заплатить за нее. В таком случае туроператор обязательно должен предоставить отчет об израсходованных денежных средствах.

Второе – обстоятельства, не зависящие от воли сторон.

Такими обстоятельствами могут быть стихийные бедствия, народные волнения в стране планируемого отдыха. В таких случаях есть опасность для граждан, МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок в проблемные регионы. В Федеральном законе «О защите прав потребителя» говориться, что туристу при таких обстоятельствах возвращается сумма, равная общей цене туристского продукта (то есть полностью, без вычета расходов), а при начатом путешествии – ее часть в размере пропорциональном стоимости услуг, не оказанных туристу.

Для того, чтобы вернуть деньги за путевку, необходимо до даты вылета обратиться в турфирму и расторгнуть договор об оказания туристических услуг, основываясь на закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» и на заявление МИДа РФ, которое содержит рекомендации воздержаться от поездок в опасные регионы. В этом случае туристу должны вернуть денежные средства за путевку, либо предложить альтернативный вариант отдыха.

На практике туроператоры затягивают возврат стоимости путевки, ссылаясь на различные причины. Но в статье 31 ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» указывается десятидневный срок для удовлетворения требования туриста о возврате стоимости путевки. За каждый день просрочки начисляется неустойка в размере 3 % от общей стоимости путевки.

Вы хотите обратиться в суд о взыскании денежных средств с турфирмы? Звоните нам! Наш юрист обязательно вам поможет!

ООО «Защита Против»

Адрес: 450078, г. Уфа, ул. Айская, д. 54

Электронный адрес: [email protected]

Телефон: 8 (987) 0931389

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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