Вернуть деньги за неиспользованную турпутевку поможет фирма «Защита Против»

Такими обстоятельствами могут быть стихийные бедствия, народные волнения в стране планируемого отдыха. В таких случаях есть опасность для граждан, МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок в проблемные регионы. В Федеральном законе «О защите прав потребителя» говориться, что туристу при таких обстоятельствах возвращается сумма, равная общей цене туристского продукта (то есть полностью, без вычета расходов), а при начатом путешествии – ее часть в размере пропорциональном стоимости услуг, не оказанных туристу.