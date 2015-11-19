В Уфе плющевого медведя на площадке детсада приняли за бомбу

Детей эвакуировать не стали, они просто были переведены в другой корпус. Тем не менее на место прибыли несколько карет скорой помощи, спасатели, специалисты газовой службы. Но тревога, к счастью, оказалась ложной, игрушка не представляла никакой опасности и была самой обычной. К трем часа дня всем службам был дан отбой. К слову, в СМИ успела появиться информация, что из медведя торчали провода, но в «Службе спасения 112» этот факт не подтвердили.