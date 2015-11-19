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Posted 19 ноября 2015, 11:09

Published 19 ноября 2015, 11:09

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

В Уфе плющевого медведя на площадке детсада приняли за бомбу

19 ноября 2015, 11:09
Вчера днем возле уфимского детского сада №233 по улице Зорге развернулась настоящая спецоперация. Около 12.15 в городскую «Службу спасения 112» поступил звонок о подозрительном предмете, похожем на бомбу, – на детской площадке садика лежала мягкая игрушка. Экстренные службы среагировали быстро, и проверять плющевого медведя прибыли кинологи с собаками. Территорию детсада оцепили и в течение часа никого не выпускали и не впускали.

Детей эвакуировать не стали, они просто были переведены в другой корпус. Тем не менее на место прибыли несколько карет скорой помощи, спасатели, специалисты газовой службы. Но тревога, к счастью, оказалась ложной, игрушка не представляла никакой опасности и была самой обычной. К трем часа дня всем службам был дан отбой. К слову, в СМИ успела появиться информация, что из медведя торчали провода, но в «Службе спасения 112» этот факт не подтвердили.

#Политика#Новости
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