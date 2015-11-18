Убийцу 11-летней Виолетты Токарчук могут признать невменяемым

Posted 18 ноября 2015, 17:32
Published 18 ноября 2015, 17:32
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня Александр Валеткин находится в стационаре, где проходит комплексную сексологическую психолого-психиатрическую экспертизу, призванную установить вменяемость убийцы.
Напомним, злодей полностью признал свою вину и теперь будет отвечать перед судом сразу по двум статьям Уголовного законодательства – за убийство малолетней, сопряженное с сексуальным насилием и за насильственные действия сексуального характера. Обе эти статьи УК предполагают наказание до 20 лет лишения свободы, а по совокупности преступлений Александр Валеткин может оказаться за решеткой пожизненно, если, конечно, не окажется в психушке, как человек, не отдающий отчета своим действиям.
Насильник лишил девочку жизни 21 сентября около восьми утра, когда ребенок направлялся в лицей № 96.
Как рассказал сам Александр Валеткин, он шел по улице Краснодонской, когда вдруг увидел пятиклассницу и решил напасть на нее. Он зажал ребенку рот и нос рукой и затащил малышку в проем между металлическими гаражами, где надругался над ней извращенным способом, а потом задушил, испугавшись ответственности. Преступник оставил труп девочками за гаражами, забросав его ветками и мусором, и ушел. Но тело Виолетты обнаружили только около пяти часов вечера, хотя мимо гаражного городка в этот день прошла масса детей и взрослых – по этой тропинке все сокращают путь до школы, а родители девочки, узнав о ее пропаже, днем не раз обходили гаражи. Нетрудно предположить, что преступник провел с девочкой гораздо больше времени в каком-то другом месте, а труп потом подбросил за гаражи.
Скорее всего, Александр Валеткин, уже побывав за решеткой за сексуальное насилие, и, зная особенности уголовного законодательства, намеренно подкорректировал версию произошедшего, чтобы скостить себе срок. Умышленное убийство закон карает более строго, чем спонтанно возникшее желание напасть за ребенка.