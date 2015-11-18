Убийцу 11-летней Виолетты Токарчук могут признать невменяемым

Как рассказал сам Александр Валеткин, он шел по улице Краснодонской, когда вдруг увидел пятиклассницу и решил напасть на нее. Он зажал ребенку рот и нос рукой и затащил малышку в проем между металлическими гаражами, где надругался над ней извращенным способом, а потом задушил, испугавшись ответственности. Преступник оставил труп девочками за гаражами, забросав его ветками и мусором, и ушел. Но тело Виолетты обнаружили только около пяти часов вечера, хотя мимо гаражного городка в этот день прошла масса детей и взрослых – по этой тропинке все сокращают путь до школы, а родители девочки, узнав о ее пропаже, днем не раз обходили гаражи. Нетрудно предположить, что преступник провел с девочкой гораздо больше времени в каком-то другом месте, а труп потом подбросил за гаражи.