В Башкирии на введении «адресности» социальной помощи сэкономят 400 млн рублей

Posted 16 ноября 2015, 13:59
Published 16 ноября 2015, 13:59
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
Тратить деньги будут на 25 программ. Это почти 94 процента расходов бюджета: 121, 122 и 69 млрд рублей на трехлетку.
Средняя зарплата в Башкирии, по данным министерства экономики РБ - 25 тысяч рублей. В министерстве финансов предполагают, что за три года она упадет до 22,5 тысяч, что «даст возможность придерживать повышение заработной платы в бюджетной сфере».
Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) сократят: с 9,8 млрд рублей в 2016 году до 8,1 млрд в 2018. Минфин РБ призывает строить социальные объекты в рассрочку. Ко второму чтению бюджета ведомство обещает изменения по уже заключенным контрактам.
При верстке бюджета удалось уйти от увеличения налогов. Но при этом отменены имущественные льготы.
Пять источников сборов формируют 92 процента поступлений в бюджет: подоходный налог, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, акцизы, доход от использования государственного имущества.
Самый большой - подоходный налог принесет в 2016 году в казну 31,5 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей заплатит неизвестный богач. В минфине его имя назвать отказались.
Акцизы принесут 15,6 млрд рублей. Из них 7 млрд - топливные сборы, пополняющие дорожный фонд.
Продажи пива дадут 4 млрд рублей. Акциз на крепкий алкоголь в следующем году даст бюджету 1,6 млрд рублей.
- В 2014 году мы от водки получали до 3 млрд доходов, - говорит министр. - Снижается производство легального спирта.
Также казну пополнят штрафы за нарушение правил дорожного движения - 2 млрд штрафов.
Рида Субханкулова в очередной раз заявила, что цель – «повышение эффективности бюджетных расходов и ужесточение оптимизационных мер».
Четверть расходов, как и прежде, приходятся на образование - 56 млрд рублей в 2016 году. Здравоохранение вторая по размеру статья расходов – 31 млрд рублей, а с учетом бюджета Фонда обязательного медстрахования – 50 млрд рублей. Для примера, на культуру потратят 1,7 млрд рублей.
Социальную сферу профинансируют по принципу «адресности и нуждаемости».
«Адресность» сэкономит государству в следующем году 400 млн рублей.
- Социальную помощь должен получать нуждающийся – инвалид, больной, или многодетный, - говорит Рида Субханкулова. - Остальные должны работать и зарабатывать себе на жизнь. Это наше твердое кредо.
ЖКХ займет в бюджете 2016 года почти 5 млрд рублей. Эти деньги нужны, «чтобы поднять эффективность отрасли».
10,2 млрд рублей уйдет на дорожное строительство. Эта статья не изменилась.
4 млрд рублей потратят на сельское хозяйство.
В бюджете 2016 года сократили объемы финансирование всех отраслей на 10 процентов. Один только РАИП «срезали» на 2 млрд рублей.
- Дефицит мы можем себе позволить не более 10 млрд рублей - это десять процентов налоговых и не налоговых доходов. А далее - сокращение дефицита по 500 млн рублей в год, - говорит глава республиканского финансового ведомства.
Кассовый разрыв восполнят продажей госпакетов акций.
Кредиты будут брать только на погашение предыдущих долгов. В течение трех лет кредиторам нужно выплачивать по 7 млрд рублей в год.
- С 2008 по 2014 год нарастили большой долг - 24,6 млрд рублей. К концу этого года он достигнет 28 млрд рублей, - сообщила министр.
Г-жа Субханкулова заверила парламентариев, что долг сдержат «в разумных пределах».
Бюджеты городов и районов составят 75 млрд рублей, и только 20 млрд из них – собственные доходы. Остальные 50 - это вливания из бюджета региона.
Автором традиционного вопроса о перечисленных в Москву деньгах в этом году стал председатель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользования Расул Гусманов. Выяснилось, что 2014 году в федеральный центр выплачено 400 млрд рублей, а в Башкирию вернулись 33 млрд.