В Уфе во дворе жилого дома появится памятник героям локальных войн

Posted 11 ноября 2015, 11:18
Published 11 ноября 2015, 11:18
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
Среди них Андрей Андреев, Андрей Пискунов, Александр Беспалов и Сергей Кузьмин. Именно поэтому решено было разбить памятную площадку именно здесь. Теперь следующий этап – это установление самого памятника, проект которого разработали студенты строительного факультета Нефтяного технического университета. Сейчас будущий мемориал находится на стадии доработки, и в 20-х числах ноября ожидается установка гранитной конструкции.