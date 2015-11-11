mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября 2015, 11:18

Published 11 ноября 2015, 11:18

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

В Уфе во дворе жилого дома появится памятник героям локальных войн

11 ноября 2015, 11:18
Скоро в Уфе появится новый памятник, посвященный павшим бойцам локальных войн. Весной этого года во дворе дома №7 по улице Кувыкина была разбита аллея воинской славы: выложена брусчаткой дорожка, установлены скамейки и посажены молодые деревца. В соседних с аллеей домах жили бойцы Советской и Российской армий, погибшие во время войны в Афганистане и Северном Кавказе.

Среди них Андрей Андреев, Андрей Пискунов, Александр Беспалов и Сергей Кузьмин. Именно поэтому решено было разбить памятную площадку именно здесь. Теперь следующий этап – это установление самого памятника, проект которого разработали студенты строительного факультета Нефтяного технического университета. Сейчас будущий мемориал находится на стадии доработки, и в 20-х числах ноября ожидается установка гранитной конструкции.

#Денис Объедкин#Культура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика