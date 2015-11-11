В Уфе во дворе жилого дома появится памятник героям локальных войн

Скоро в Уфе появится новый памятник, посвященный павшим бойцам локальных войн. Весной этого года во дворе дома №7 по улице Кувыкина была разбита аллея воинской славы: выложена брусчаткой дорожка, установлены скамейки и посажены молодые деревца. В соседних с аллеей домах жили бойцы Советской и Российской армий, погибшие во время войны в Афганистане и Северном Кавказе.

Среди них Андрей Андреев, Андрей Пискунов, Александр Беспалов и Сергей Кузьмин. Именно поэтому решено было разбить памятную площадку именно здесь. Теперь следующий этап – это установление самого памятника, проект которого разработали студенты строительного факультета Нефтяного технического университета. Сейчас будущий мемориал находится на стадии доработки, и в 20-х числах ноября ожидается установка гранитной конструкции.