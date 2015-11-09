На месте болота в Инорсе построят мега-образовательный центр

В тот же день на торгах разыграют контракт генподряда на возведения школы в микрорайоне «Дема-8» стоимостью в 779,5 млн рублей. Школу построят на месте пустыря в районе улицы Генерала Кусимова. Учреждение рассчитано на 825 мест и будет разбито на два блока.