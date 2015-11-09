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Posted 9 ноября 2015, 14:56

Published 9 ноября 2015, 14:56

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

На месте болота в Инорсе построят мега-образовательный центр

9 ноября 2015, 14:56
26 ноября управление капитального строительства уфимской мэрии отберет подрядчика по инженерной подготовке площадки будущего общеобразовательного центра в Инорсе.

Под одной крышей разместятся средняя общеобразовательная школа на 1650 учеников, детский сад на 345 мест, и мини-стадион. Торговаться за контракт начнут с 261,7 млн рублей.

Площадка находится рядом с кварталом «Полесье». Подрядчик должен засыпать песком яму длиной в тысячу метров и глубиной в шесть метров. Внешне котлован похож на небольшое болото, он затоплен и зарос камышами. Строителям предстоит откачать воду и вырубить разросшийся по берегу «лес».

Образовательный центр компенсирует закрытую аварийную школу № 51. Ранее мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал, что подсмотрел идею мега-образовательного центра в Китае.

Также управление капитального строительства уфимской мэрии 25 ноября отберет генподрядчика строительства четырехэтажной школы на 550 мест в микрорайоне «Колгуевский», расположенный рядом с Каменной переправой. Школу разместят на улице Муксинова в 40 метрах от пересечения с улицей Габдуллы Амантая. Учебное заведение будет состоять из пяти блоков, объединенных лестницами. Начальная цена контракта – 456,6 млн рублей.

В тот же день на торгах разыграют контракт генподряда на возведения школы в микрорайоне «Дема-8» стоимостью в 779,5 млн рублей. Школу построят на месте пустыря в районе улицы Генерала Кусимова. Учреждение рассчитано на 825 мест и будет разбито на два блока.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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