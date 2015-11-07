Трое участников расправы над армянскими предпринимателями уже оказались в СИЗО

Жертвами гангстеров стали 43-летний Арам Васканян и его 22-летний сын Тигран, 32-летний Самвел Григорян, 28-летний Альберт Акулян, 48-летний Несроп Малумян и Абрам Аветян. Владельцу автосервиса Артуру Саркисяну пуля попала в голову и он скончался через несколько часов после массового расстрела. У него остались сиротами двое маленьких детей – мальчик семи лет и девочка четырех. Трое мужчин, раненные в брюшную полость в тяжелом состоянии находятся в республиканской больнице в Уфе. Они пришли в себя, но им еще предстоит долгое лечение. Еще трое пострадавших находятся под наблюдением врачей в Салавате.