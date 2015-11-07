Трое участников расправы над армянскими предпринимателями уже оказались в СИЗО

Posted 7 ноября 2015, 17:39
Published 7 ноября 2015, 17:39
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
Напомним, 29 октября около трех часов ночи группа людей расстреляла армянских предпринимателей, находившихся в здании автомастерской на территории базы «Север».
Жертвами гангстеров стали 43-летний Арам Васканян и его 22-летний сын Тигран, 32-летний Самвел Григорян, 28-летний Альберт Акулян, 48-летний Несроп Малумян и Абрам Аветян. Владельцу автосервиса Артуру Саркисяну пуля попала в голову и он скончался через несколько часов после массового расстрела. У него остались сиротами двое маленьких детей – мальчик семи лет и девочка четырех. Трое мужчин, раненные в брюшную полость в тяжелом состоянии находятся в республиканской больнице в Уфе. Они пришли в себя, но им еще предстоит долгое лечение. Еще трое пострадавших находятся под наблюдением врачей в Салавате.
29-летний мужчина, которого арестовал суд, законопослушный гражданин, и в поле зрения правоохранителей ранее не попадал. Он трудился на одном из городских промышленных предприятий, а поймали его возле дома, где он жил.
Следователи полагают, что именно этот человек стал причиной расправы над армянскими предпринимателями. Вечером предыдущего дня он повздорил с Артуром Саркисяном, ранив его из травматического пистолета в лицо. Хозяин автосервиса сумел скрутить стрелка и отобрать у него травматику. Пострадавший обратился в больницу, и собирался написать заявление в полицию. Но этой же ночью на армянский автосервис напали неизвестные и нанесли Артуру Саркисяну уже смертельное ранение в голову, ранив еще шестерых его соплеменников.
Сегодня полицейские разыскивают остальных участников дерзкого преступления. Камера уличного наблюдения зафиксировала восемь мужчин, которые пришли на кровавую разборку и пятеро из них до сих пор находятся в бегах.
Все злодеи будут отвечать перед законом за групповое покушение на убийство и убийство. В случае, если исполнители, организаторы и заказчики массового расстрела предстанут перед судом, то им грозит до 25 лет заключения или пожизненное лишение свободы.