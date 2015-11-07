mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября 2015, 17:39

Published 7 ноября 2015, 17:39

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

Трое участников расправы над армянскими предпринимателями уже оказались в СИЗО

7 ноября 2015, 17:39
Правоохранители Башкирии сумели задержать уже трех предполагаемых преступников, причастных к расстрелу семи бизнесменов армянской национальности в Салавате. 36-летний мужчина получил статус обвиняемого и находится в СИЗО. Еще одного задержанного - 29-летнего парня суд на днях взял под арест. Третий, 27-летний подозреваемый, явился в правоохранительные органы сам, сообщив, что в массовом расстреле участия не принимал, а стоял «на стреме». В качестве оружия организаторы расправы выдали ему топор.

Напомним, 29 октября около трех часов ночи группа людей расстреляла армянских предпринимателей, находившихся в здании автомастерской на территории базы «Север».

Жертвами гангстеров стали 43-летний Арам Васканян и его 22-летний сын Тигран, 32-летний Самвел Григорян, 28-летний Альберт Акулян, 48-летний Несроп Малумян и Абрам Аветян. Владельцу автосервиса Артуру Саркисяну пуля попала в голову и он скончался через несколько часов после массового расстрела. У него остались сиротами двое маленьких детей – мальчик семи лет и девочка четырех. Трое мужчин, раненные в брюшную полость в тяжелом состоянии находятся в республиканской больнице в Уфе. Они пришли в себя, но им еще предстоит долгое лечение. Еще трое пострадавших находятся под наблюдением врачей в Салавате.

29-летний мужчина, которого арестовал суд, законопослушный гражданин, и в поле зрения правоохранителей ранее не попадал. Он трудился на одном из городских промышленных предприятий, а поймали его возле дома, где он жил.

Следователи полагают, что именно этот человек стал причиной расправы над армянскими предпринимателями. Вечером предыдущего дня он повздорил с Артуром Саркисяном, ранив его из травматического пистолета в лицо. Хозяин автосервиса сумел скрутить стрелка и отобрать у него травматику. Пострадавший обратился в больницу, и собирался написать заявление в полицию. Но этой же ночью на армянский автосервис напали неизвестные и нанесли Артуру Саркисяну уже смертельное ранение в голову, ранив еще шестерых его соплеменников.

Сегодня полицейские разыскивают остальных участников дерзкого преступления. Камера уличного наблюдения зафиксировала восемь мужчин, которые пришли на кровавую разборку и пятеро из них до сих пор находятся в бегах.

Все злодеи будут отвечать перед законом за групповое покушение на убийство и убийство. В случае, если исполнители, организаторы и заказчики массового расстрела предстанут перед судом, то им грозит до 25 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика