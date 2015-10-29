Бизнесменов, ставших жертвами массового расстрела, наказали за обращение в полицию

Posted 29 октября 2015, 09:27
Published 29 октября 2015, 09:27
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
Один из получивших ранение в голову - 36-летний горожанин уже скончался. Состояние других расстрелянных тяжелое, но врачи борются за их жизнь. Больница сегодня оцеплена.
В следственном комитете РБ возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.
Как утверждают в башкирском министерстве внутренних дел, причиной массовой разборки стал «бытовой конфликт».
Как рассказала «МКС» официальный представитель СУ СК по РБ Светлана Абрамова, конфликт между предпринимателями в Салавате в злополучную ночь начался минувшим вечером в местном кафе. В питейном заведении один из злоумышленников принялся стрелять из травматического пистолета в сидящих за столиком бизнесменов. Мужчина, в которого были направлены пули, оказался не робкого десятка и отобрал у нападавшего травматику. А потом передал пистолет правоохранителям, написав заявление о нападении.
Но обладатель оружия такого оскорбления не стерпел, и через несколько часов к автосервису, куда переместились обидчики, подъехало несколько мужчин и принялись стрелять по людям. Итог массового расстрела – шестеро пострадавших и один погибший.
В случае, если правоохранители обнаружат стрелявших, и они предстанут перед судом, то за покушение на убийство им грозит до 25 лет заключения или пожизненное лишение свободы.