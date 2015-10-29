Бизнесменов, ставших жертвами массового расстрела, наказали за обращение в полицию

Сразу семь человек от 22 до 48 лет стали жертвами перестрелки, случившейся около автосервиса на Северной улице в башкирском Салавате. Около двух часов ночи 29 октября к станции техобслуживания подъехали мужчины в масках, которые открыли огонь по людям. В местную больницу были доставлены семь человек, по слухам армянской национальности, раненые в голову, живот и конечности.

Один из получивших ранение в голову - 36-летний горожанин уже скончался. Состояние других расстрелянных тяжелое, но врачи борются за их жизнь. Больница сегодня оцеплена. В следственном комитете РБ возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Как утверждают в башкирском министерстве внутренних дел, причиной массовой разборки стал «бытовой конфликт». Как рассказала «МКС» официальный представитель СУ СК по РБ Светлана Абрамова, конфликт между предпринимателями в Салавате в злополучную ночь начался минувшим вечером в местном кафе. В питейном заведении один из злоумышленников принялся стрелять из травматического пистолета в сидящих за столиком бизнесменов. Мужчина, в которого были направлены пули, оказался не робкого десятка и отобрал у нападавшего травматику. А потом передал пистолет правоохранителям, написав заявление о нападении. Но обладатель оружия такого оскорбления не стерпел, и через несколько часов к автосервису, куда переместились обидчики, подъехало несколько мужчин и принялись стрелять по людям. Итог массового расстрела – шестеро пострадавших и один погибший. В случае, если правоохранители обнаружат стрелявших, и они предстанут перед судом, то за покушение на убийство им грозит до 25 лет заключения или пожизненное лишение свободы.