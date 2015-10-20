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Александр Якин: «В 80-х люди были душевнее, добрее и честнее»

20 октября 2015, 17:05
Актера и телеведущего Александра Якина можно назвать любимчиком фортуны – к 25 годам он успел засветиться в нескольких популярных телепроектах. Известность начинающему артисту принесла роль Букина-младшего в сериале «Счастливы вместе», затем в его жизни наступили «Восьмидесятые». Несмотря на то, что родился актер в самом начале девяностых и знает о последних годах существования СССР понаслышке, он органично вписался в образ своего героя – романтичного советского паренька Вани, который живет в Москве и учится на экономиста. Скоро на канале СТС стартует новый, пятый сезон проекта «Восьмидесятые», где героям предстоит пережить разгар перестройки – лето 1988 года.

«В нашем сериале нет убийств и чернухи»

– Саша, представим, что снимается продолжение «Восьмидесятых» про следующее десятилетие – лихие девяностые. Как думаешь, удалось бы твоему персонажу вписаться в то время?

– Я не знаю, как будет развивать проект сценарная группа. Не могу вообразить, что будет некий сериал «Девяностые» с моим участием и другими актерами нашего проекта. Ваню играть интересно, потому что у него необычный, непонятный характер. Вот Серега – крутой парень, Боря – смешной ботаник. А какой Ваня? О нем в двух словах не расскажешь. У него сложно подметить какую-то одну черту, он все время разный.

– А какого Ваню мы увидим в новом сезоне?

– Такого же, как и в предыдущем. Конечно, каждое новое событие заставляет его самостоятельно принимать решения и двигаться вперед, поэтому от ситуации к ситуации он раскрывается с новой стороны. В новых сериях он больше внимания будет уделять работе, нежели каким-то внутренним переживаниям.

– Как будут развиваться отношения твоего героя с прекрасным полом?

– Создатели сериала изначально очень хорошо прописали любовную сюжетную линию. Ваня был влюблен в одну девушку, но так получается, что он находится рядом с другой. К каждой из них он испытывает свои особые чувства.

– Может героя ждать счастливый брак?

– Сериал не про то, как герой найдет свою супругу и построит ячейку общества. Но в самом конце сезона он поймет, кто же его настоящая любовь. Не исключено, что финал будет открытым: все будет хорошо или плохо, пока неизвестно.

– Как будут складываться отношения твоего героя с родителями?

– Отношения с родителями будут развиваться довольно логично. Ваня становится самостоятельнее, меньше появляется дома, больше вкладывается в устройство собственной жизни, но отца и мать не забывает, также любит, также заботится, не забывает и о брате.

– Как бы ты определил дух того времени, исходя из опыта, который обрел вместе со своим героем?

– Наверное, люди в восьмидесятые были душевнее, добрее и честнее. Сериал раскрывает определенные стороны той жизни, но дать обобщенный вывод мне трудно, ведь в пространстве нашего проекта нет убийств, чернухи, хотя и в то время случались довольно неприятные события. Поэтому у нас все хорошо!

«Сейчас я бы так одеваться не стал»

– Изменили ли съемки в сериале твое представление о жизни в 80-е?

– Да, мои познания об этом периоде заметно расширились, но я не жил в эту эпоху, и узнавание происходило у меня исключительно с актерских позиций. Сказать, что проникся этим периодом или узнал нечто кардинально новое, не могу. Возьмем, к примеру, имидж Вани. Для «Восьмидесятых» мой герой выглядит нормально, но в современной жизни лично я бы так одеваться не стал.

– Как работалось на съемках нового сезона?

– Как и на предыдущих сезонах – хорошо. Команда проекта кардинально не меняется, все друг друга знают, понимают и помогают. У нас сложились хорошие человеческие отношения, за время съемок мы все сдружились. Без хорошего контакта - никак. Мы несколько месяцев в году проводим бок о бок. Если кто-то кого-то невзлюбит, будет очень тяжело всем, и мы стараемся находить общий язык.

– А вне съемок с коллегами часто встречаешься?

– Мы и Дмитрием Белоцерковским, который играет друга Вани Сергея, – члены футбольной команды артистов «Старко». Тренируемся по два-три раза в неделю. Конечно, лиги, командных соревнований, призов и всего такого у нас нет. И добиться какой-то спортивной цели я не хочу, гоняю мяч в свое удовольствие. По субботам играем в футбол с другими ребятами из проекта «Восьмидесятые» – продюсерами, операторами, всеми желающими.

– Если бы изобрели машину времени, и ты смог переместиться в 80-е, тебе было бы комфортно?

– Наверное, да, это же было сравнительно недавно, не в каменном веке. Если бы все отказались от современных «благ цивилизации», то и я бы смог. Но при современном ритме жизни это маловероятно. Иногда разные гаджеты очень выручают.

Полина ВИКТОРОВА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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