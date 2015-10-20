Александр Якин: «В 80-х люди были душевнее, добрее и честнее»

– Да, мои познания об этом периоде заметно расширились, но я не жил в эту эпоху, и узнавание происходило у меня исключительно с актерских позиций. Сказать, что проникся этим периодом или узнал нечто кардинально новое, не могу. Возьмем, к примеру, имидж Вани. Для «Восьмидесятых» мой герой выглядит нормально, но в современной жизни лично я бы так одеваться не стал.