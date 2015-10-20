Александр Якин: «В 80-х люди были душевнее, добрее и честнее»

«В нашем сериале нет убийств и чернухи»
– Саша, представим, что снимается продолжение «Восьмидесятых» про следующее десятилетие – лихие девяностые. Как думаешь, удалось бы твоему персонажу вписаться в то время?
– Я не знаю, как будет развивать проект сценарная группа. Не могу вообразить, что будет некий сериал «Девяностые» с моим участием и другими актерами нашего проекта. Ваню играть интересно, потому что у него необычный, непонятный характер. Вот Серега – крутой парень, Боря – смешной ботаник. А какой Ваня? О нем в двух словах не расскажешь. У него сложно подметить какую-то одну черту, он все время разный.
– А какого Ваню мы увидим в новом сезоне?
– Такого же, как и в предыдущем. Конечно, каждое новое событие заставляет его самостоятельно принимать решения и двигаться вперед, поэтому от ситуации к ситуации он раскрывается с новой стороны. В новых сериях он больше внимания будет уделять работе, нежели каким-то внутренним переживаниям.
– Как будут развиваться отношения твоего героя с прекрасным полом?
– Создатели сериала изначально очень хорошо прописали любовную сюжетную линию. Ваня был влюблен в одну девушку, но так получается, что он находится рядом с другой. К каждой из них он испытывает свои особые чувства.
– Может героя ждать счастливый брак?
– Сериал не про то, как герой найдет свою супругу и построит ячейку общества. Но в самом конце сезона он поймет, кто же его настоящая любовь. Не исключено, что финал будет открытым: все будет хорошо или плохо, пока неизвестно.
– Как будут складываться отношения твоего героя с родителями?
– Отношения с родителями будут развиваться довольно логично. Ваня становится самостоятельнее, меньше появляется дома, больше вкладывается в устройство собственной жизни, но отца и мать не забывает, также любит, также заботится, не забывает и о брате.
– Как бы ты определил дух того времени, исходя из опыта, который обрел вместе со своим героем?
– Наверное, люди в восьмидесятые были душевнее, добрее и честнее. Сериал раскрывает определенные стороны той жизни, но дать обобщенный вывод мне трудно, ведь в пространстве нашего проекта нет убийств, чернухи, хотя и в то время случались довольно неприятные события. Поэтому у нас все хорошо!
«Сейчас я бы так одеваться не стал»
– Изменили ли съемки в сериале твое представление о жизни в 80-е?
– Да, мои познания об этом периоде заметно расширились, но я не жил в эту эпоху, и узнавание происходило у меня исключительно с актерских позиций. Сказать, что проникся этим периодом или узнал нечто кардинально новое, не могу. Возьмем, к примеру, имидж Вани. Для «Восьмидесятых» мой герой выглядит нормально, но в современной жизни лично я бы так одеваться не стал.
– Как работалось на съемках нового сезона?
– Как и на предыдущих сезонах – хорошо. Команда проекта кардинально не меняется, все друг друга знают, понимают и помогают. У нас сложились хорошие человеческие отношения, за время съемок мы все сдружились. Без хорошего контакта - никак. Мы несколько месяцев в году проводим бок о бок. Если кто-то кого-то невзлюбит, будет очень тяжело всем, и мы стараемся находить общий язык.
– А вне съемок с коллегами часто встречаешься?
– Мы и Дмитрием Белоцерковским, который играет друга Вани Сергея, – члены футбольной команды артистов «Старко». Тренируемся по два-три раза в неделю. Конечно, лиги, командных соревнований, призов и всего такого у нас нет. И добиться какой-то спортивной цели я не хочу, гоняю мяч в свое удовольствие. По субботам играем в футбол с другими ребятами из проекта «Восьмидесятые» – продюсерами, операторами, всеми желающими.
– Если бы изобрели машину времени, и ты смог переместиться в 80-е, тебе было бы комфортно?
– Наверное, да, это же было сравнительно недавно, не в каменном веке. Если бы все отказались от современных «благ цивилизации», то и я бы смог. Но при современном ритме жизни это маловероятно. Иногда разные гаджеты очень выручают.
Полина ВИКТОРОВА.