В луже на варламовской тропе в Инорсе поселились утки

Теперь центр Инорса вновь залило водой, но на этот раз в гигантской луже поселились утки. Фото птичьих семей опубликовали местные жители в соцсетях. Кто-то даже предложил запустить в «искусственный водоем» карпов, так как надежды на осушение лужи уже нет. Вот только несколько комментариев инорсовцев.