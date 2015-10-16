В луже на варламовской тропе в Инорсе поселились утки

Тропинку, выложенную из деревянных конструкций, г-н Варламов тогда снабдил следующим комментарием: «Как же в Уфе грязно. Наверное, я выбрал неудачное время», - написал он.
Теперь центр Инорса вновь залило водой, но на этот раз в гигантской луже поселились утки. Фото птичьих семей опубликовали местные жители в соцсетях. Кто-то даже предложил запустить в «искусственный водоем» карпов, так как надежды на осушение лужи уже нет. Вот только несколько комментариев инорсовцев.
- От подобных постов возникает ощущение что наш микрорайон - это никому не нужное место, - делится мнением Артём Садыков.
- Каждый депутат обещает дороги и благоустройство. Видели бы они свои обещания, которые остались лишь на буклетах! - пишет Айша Мулюкова.
- Будет проще здесь сделать пруд, чем убрать лужу, - считает Гульназ Даушева.
Напомним, недавно мэр Уфы Ирек Ялалов заявил, что программа развития Черниковки и Инорса рассчитана на три года - с 2016-го по 2018-й. И, как утверждают в уфимской мэрии, через три года северные районы города сравняются по благоустройству с центром столицы Башкирии.
Дмитрий КОЛПАКОВ
Фото vk.com/ufa_overhear