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В луже на варламовской тропе в Инорсе поселились утки

17 октября 2015, 00:22
В центре уфимского микрорайона Инорс вновь разлилось искусственное озеро – гигантская лужа на перекрестке бульвара Баландина и Георгия Мушникова. Под воду ушло примерно 0,4 гектаров близлежащих газонов. Этот пустырь в центре микрорайона известен тропой из поддонов, которую запечатлел в своем фотоотчете известный блогер Илья Варламов.

Тропинку, выложенную из деревянных конструкций, г-н Варламов тогда снабдил следующим комментарием: «Как же в Уфе грязно. Наверное, я выбрал неудачное время», - написал он.

Теперь центр Инорса вновь залило водой, но на этот раз в гигантской луже поселились утки. Фото птичьих семей опубликовали местные жители в соцсетях. Кто-то даже предложил запустить в «искусственный водоем» карпов, так как надежды на осушение лужи уже нет. Вот только несколько комментариев инорсовцев.

- От подобных постов возникает ощущение что наш микрорайон - это никому не нужное место, - делится мнением Артём Садыков.

- Каждый депутат обещает дороги и благоустройство. Видели бы они свои обещания, которые остались лишь на буклетах! - пишет Айша Мулюкова.

- Будет проще здесь сделать пруд, чем убрать лужу, - считает Гульназ Даушева.

Напомним, недавно мэр Уфы Ирек Ялалов заявил, что программа развития Черниковки и Инорса рассчитана на три года - с 2016-го по 2018-й. И, как утверждают в уфимской мэрии, через три года северные районы города сравняются по благоустройству с центром столицы Башкирии.

Дмитрий КОЛПАКОВ

Фото vk.com/ufa_overhear

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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