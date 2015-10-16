Начальник, отправивший своего работника на верную смерть, ответит перед судом

Следователи уверены, что Рустем Муллаянов отлично знал, что внесенные в механизм изменения противоречат промышленной безопасности, но, несмотря на этом, распорядился ежедневно отбирать пробы газа, поставив под угрозу жизнь и здоровье своих подчиненных. В августе 2012 года во время такой незаконной процедуры прямо на месте погиб 24-летний работник, отравившись сероводородом. И теперь начальник, отдавший «смертельное» распоряжение предстанет перед судом.