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Posted 16 октября 2015, 07:18

Published 16 октября 2015, 07:18

Modified 10 ноября 2022, 18:41

Updated 10 ноября 2022, 18:41

Начальник, отправивший своего работника на верную смерть, ответит перед судом

16 октября 2015, 07:18
Орджоникидзевский суд Уфы рассмотрит уголовное дело против 37-летнего Рустема Муллаянова, трудившегося начальником установки газокаталитического производства завода «Новоил». Экс-руководителя обвиняют в пренебрежении к правилам охраны труда, из-за чего в августе 2012 года на установке погиб человек.

По версии следствия, местные умельцы «подшаманили» над одной из газоочистительных установок ОАО «Новоил» и сделали так, чтобы из оборудования можно было брать пробы углеводородного газа для анализа уровня сероводорода. Хотя проект изготовителя установки этой функции не предусматривал.

Следователи уверены, что Рустем Муллаянов отлично знал, что внесенные в механизм изменения противоречат промышленной безопасности, но, несмотря на этом, распорядился ежедневно отбирать пробы газа, поставив под угрозу жизнь и здоровье своих подчиненных. В августе 2012 года во время такой незаконной процедуры прямо на месте погиб 24-летний работник, отравившись сероводородом. И теперь начальник, отдавший «смертельное» распоряжение предстанет перед судом.

Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, бывший начальник будет отвечать перед судом по ч.2 ст.143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В случае, если суд признает мужчину виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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