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Posted 12 октября 2015, 16:46

Published 12 октября 2015, 16:46

Modified 10 ноября 2022, 18:41

Updated 10 ноября 2022, 18:41

Градоначальник назвал выемку документов в мэрии Уфы «обычным, рабочим процессом»

12 октября 2015, 16:46
Мэр Уфы Ирек Ялалов прокомментировал выемку документов в администрации столицы Башкирии, связанную с выделением земельных участков для жилищного строительства в районе снесенной радиостанции РВ-1. Градоначальник назвал изъятие бумаг правоохранителями «обычным, рабочим процессом».

- Я 15 лет работаю в муниципалитете – 15 лет в муниципалитете идут выемки документов, - сообщил г-н Ялалов. - Это обычный рабочий процесс, согласованный с правоохранительными органами, нет сенсаций, мы сами предоставляем документы, никто в мэрию с автоматчиками не врывается.

Напомним, как полагают в СУ СК РФ по РБ, четыре фирмы - трест «Башгражданстрой», «Центр развития перспективных проектов», «Фонд жилищного строительства – Недвижимость» и «Служба заказчика» получили эту землю в микрорайоне Глумилино без обязательных торгов и конкурсных процедур. Выдача земельных участков проводилась под эгидой постановления башкирского правительства от 21.04.2011 № 375-Р, гарантирующего застройщикам компенсации за «удовлетворение требований граждан, пострадавших от неисполнения застройщиками обязательств по застройке многоквартирных домов». Но следователи уверены, что эти четыре фирмы отношения к решению проблем обманутых дольщиков не имеют, и под действие распоряжения правительства РБ не подпадают.

- За 15 лет вы найдите пример хоть одного уголовного дела, возбужденного по факту неправомерных действий мэрии, - говорит Ирек Ялалов. - Не надо делать поспешных выводов – все определяет суд, а остальное - поклеп.

Сегодня все четыре застройщика действительно обратились в суды, чтобы подтвердить правомерность выделения им участков. А так как ответчиком в этих исках выступает администрация столицы Башкирии, то, скорее всего, мэрия будет вынуждена согласиться, что земли выделялись законно. И, наверное, перспектив у возможного уголовного дела нет.

Дмитрий КОЛПАКОВ,

Радик ИШЕМГУЛОВ.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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