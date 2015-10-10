В Уфу приедет чеченский «Вайнах»

Весь состав ансамбля танцует с такой самоотдачей, что каждый концерт ансамбля «Вайнах» захватывает зрительный зал и своим мастерством и динамическим напором, излучая огромный заряд оптимизма и энергии. Причем эмоциональное воздействие их искусства опирается на создание ярких хореографических произведений, будь то в форме концертной миниатюры, в сюите танцев или развернутом танцевальном полотне.