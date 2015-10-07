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Posted 7 октября 2015, 05:34

Published 7 октября 2015, 05:34

Modified 10 ноября 2022, 18:41

Updated 10 ноября 2022, 18:41

В Башкирии сын убил родную мать, не желая мириться с ее любовью к горячительному

7 октября 2015, 05:34
26 сентября лишил жизни родную мать 33-летний житель Уфимского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины, любящего заложить за воротник, давно не складывались отношения с 63-летней родительницей и он, нанеся ей несколько ударов по голове, вложил в них всю свою ненависть.

Женщина скончалась на месте – сынуля проломил несчастной череп. Справедливости ради надо сказать, что пенсионерка, когда на нее напал отпрыск, тоже находилась подшофе, и, похоже, дама давно злоупотребляла спиртным. Но алкоголизм матери вряд ли станет смягчающим обстоятельством для ее сына, когда он предстанет перед судом, отвечая за убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

#Экономика#Новости
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