В Башкирии сын убил родную мать, не желая мириться с ее любовью к горячительному

Posted 7 октября 2015, 05:34
Published 7 октября 2015, 05:34
Modified 10 ноября 2022, 18:41
Updated 10 ноября 2022, 18:41
Женщина скончалась на месте – сынуля проломил несчастной череп. Справедливости ради надо сказать, что пенсионерка, когда на нее напал отпрыск, тоже находилась подшофе, и, похоже, дама давно злоупотребляла спиртным. Но алкоголизм матери вряд ли станет смягчающим обстоятельством для ее сына, когда он предстанет перед судом, отвечая за убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.