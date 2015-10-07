Мать, выбросившая младенца с балкона, пойдет под суд за покушение на убийство сына

Posted 7 октября 2015, 09:31
Published 7 октября 2015, 09:31
Modified 10 ноября 2022, 18:41
Updated 10 ноября 2022, 18:41
При этом органы опеки, обязанные заботиться о брошенных родителями ребятишках, не сделали ничего, чтобы спасти ребенка от безумной родительницы. После головокружительного полета грудничок остался проживать с горе-мамашей, которая не только ежедневно злоупотребляет алкоголем, но и избивает своих детей.
Инспекторы по делам несовершеннолетних министерства внутренних дел Башкирии, призванные наблюдать за неблагополучными семьями, отлично знали, что женщина стоит на профилактическом учете, как ранее судимая и не занимается своими отпрысками. Тем не менее, сотрудница полиции не сообщила никому, что дети находятся в опасности, проживая рядом с помешанной мамашей, а спустя 11 дней после проверки, пьяница выбросила с балкона своего ребенка. И даже когда алкоголичку арестовали за покушение на жизнь малыша, младенец продолжал оставаться в «нехорошей» квартире, и специалисты органа опеки не обеспокоились судьбой мальчика. Кроме того, никто не нашел время, чтобы лишить кукушку, обвиняемую в тяжком преступлении против своего сына, родительских прав.
Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, в адрес руководства отдела полиции и муниципалитета вынесены представления, по результатам рассмотрения которых пять сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе начальник отдела опеки и попечительства, которая одновременно предупреждена об увольнении в случае повторного допущения подобных нарушений.
Сегодня здоровье мальчика привели в порядок в местной больнице и отправили малыша в Дом ребенка, а его тетя собирает справки, чтобы забрать настрадавшегося грудничка к себе домой.