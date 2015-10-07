Мать, выбросившая младенца с балкона, пойдет под суд за покушение на убийство сына

Инспекторы по делам несовершеннолетних министерства внутренних дел Башкирии, призванные наблюдать за неблагополучными семьями, отлично знали, что женщина стоит на профилактическом учете, как ранее судимая и не занимается своими отпрысками. Тем не менее, сотрудница полиции не сообщила никому, что дети находятся в опасности, проживая рядом с помешанной мамашей, а спустя 11 дней после проверки, пьяница выбросила с балкона своего ребенка. И даже когда алкоголичку арестовали за покушение на жизнь малыша, младенец продолжал оставаться в «нехорошей» квартире, и специалисты органа опеки не обеспокоились судьбой мальчика. Кроме того, никто не нашел время, чтобы лишить кукушку, обвиняемую в тяжком преступлении против своего сына, родительских прав.