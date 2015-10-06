Дорогу Уфа-аэропорт на перекроют на три ночи, чтобы доставить в Салават высокий груз

Posted 6 октября 2015, 05:12
Published 6 октября 2015, 05:12
Modified 10 ноября 2022, 18:41
Updated 10 ноября 2022, 18:41
Разбор стойки с фоторадарами и камерами, установленной в районе остановки «Мелькомбинат», понадобился для перевозки по дороге стриппинг реактора и регенератора для комплекса каталитического крекинга «Газпром нефтехим Салават». Автопоезд, общим весом более 600 тонн, отправится на производственную площадку в Салават в ближайшее время.
После перевозки крупногабаритного груза конструкцию восстановят. Расходы на выполнение демонтажа и последующего монтажа стойки полностью возьмет на себя перевозчик груза - компания «СВ Транс». Общий вес груза - более 600 тонн.
Появление нового автопоезда-рекордсмена ожидали еще в августе. Традиционно такие грузы доставляются в Уфу по реке и далее по трассе Уфа-Оренбург.
Дмитрий КОЛПАКОВ.