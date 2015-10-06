Дорогу Уфа-аэропорт на перекроют на три ночи, чтобы доставить в Салават высокий груз

Ночью с 7 по 9 октября на трассе Уфа-аэропорт напротив автоцентра Renault, что располагается на Рубежной улице, 168, будут вестись работы по демонтажу конструкции автоматизированной системы управления дорожным движением. В связи с этим с 24.00 до 6.00 закроют движение транспорта в сторону города.

Разбор стойки с фоторадарами и камерами, установленной в районе остановки «Мелькомбинат», понадобился для перевозки по дороге стриппинг реактора и регенератора для комплекса каталитического крекинга «Газпром нефтехим Салават». Автопоезд, общим весом более 600 тонн, отправится на производственную площадку в Салават в ближайшее время. После перевозки крупногабаритного груза конструкцию восстановят. Расходы на выполнение демонтажа и последующего монтажа стойки полностью возьмет на себя перевозчик груза - компания «СВ Транс». Общий вес груза - более 600 тонн. Появление нового автопоезда-рекордсмена ожидали еще в августе. Традиционно такие грузы доставляются в Уфу по реке и далее по трассе Уфа-Оренбург. Дмитрий КОЛПАКОВ.